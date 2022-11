El ex tres veces retador al título de UFC Chael Sonnen apunta al legendario artista marcial y estrella de cine Bruce Lee en su último video en YouTube.

Aunque la oportunidad no se presenta a menudo, a Chael Sonnen le gusta dispararle a la icónica estrella de cine cada vez que se presenta. ‘The American Gangster’ hizo exactamente eso en un video reciente que inmediatamente obtuvo una reacción de los fanáticos en Twitter. Sonnen aprovechó la oportunidad para abordar sus críticas a Bruce Lee directamente en un video separado subido a su canal de YouTube.

“Hice una pieza el otro día y no tenía nada que ver con la pieza y le disparé a Bruce Lee. Estaba hablando de las filosofías de Bruce Lee y las estaba felicitando porque se mantuvieron. La filosofía de Bruce resultó ser cierta, a pesar de que su habilidad para pelear apestaba«.

“Cada vez que hablo de Bruce Lee, siento una necesidad. Tengo un impulso que es más fuerte que mi capacidad de ser cortés. Para asegurarme de incluir que no podía pelear. Eso es algo muy personal cuando alguien que no peleó, que no merece el crédito, que no fue un campeón, que no se arriesgó«.

“Cuando alguien que no hizo ninguna de esas cosas puede superar a los hombres y mujeres trabajadores que hacen todas esas cosas, algunos de ellos nunca llegan a un nivel de los 10 primeros. Algunos de ellos nunca a una promoción importante. La mayoría de ellos nunca llegaron a la cima de una cartelera, la oportunidad del título mundial o el título mundial, pero todos derrotarían a Bruce Lee muy rápido”.

Chael Sonnen estaba dispuesto a darle crédito a Lee por su filosofía de estudiar múltiples artes marciales, un concepto que eventualmente evolucionó a lo que ahora conocemos como artes marciales mixtas, pero aun así desacreditó rápidamente cualquier noción de que Bruce Lee es un oponente formidable contra el promedio actual. artista marcial mixto.

La credibilidad de Bruce Lee como un verdadero competidor se ha debatido durante décadas después de su prematura muerte a la temprana edad de 32 años. Ese debate parece haberse reavivado luego del cuento revisionista de Quentin Tarantino, ‘Érase una vez en Hollywood’ lanzado en 2019. En el película, el actor Mike Moh interpreta a Lee, quien se involucra en un altercado físico con el personaje de Brad Pitt, Cliff Booth, un ex Boina Verde convertido en doble de acción de Hollywood.