Momios para revancha Pereira vs Adesanya en UFC

Según los momios Israel Adesanya va a vencer a Alex Pereira… ¡al final! El ex campeón de peso medio de la UFC fue detenido por el recién coronado brasileño en el evento principal del UFC 281 de pago por evento (PPV) el pasado fin de semana en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, lo que llevó a «Poatan» a un 3-0 sobre Adesanya después de registrar previamente dos victorias contra su rival de siempre en el circuito de kickboxing.

Afortunadamente para los fans de Adesanya, parece que la promoción no se opone a reservar una revancha inmediata, según estos comentarios del presidente de la UFC, Dana White, y las casas de apuestas de BetOnline.ag ya tienen a «The Last Stylebender» como favorito en las apuestas a -150 (2/3) frente a +130 (13/10) para Pereira. Esto no está muy lejos de la línea de apertura del UFC 281 que lo tenía -170/+145 a favor de Adesanya.

Vale la pena recordar que el sistema de apuestas de Estados Unidos marca al favorito en negativo y significa la cantidad de dólares que se debe apostar para ganar la cantidad señalada, es decir, que para ganar 100 dólares se debe apostar 150 dólares a «The Last Stylebender».

Por su parte, el no favorito se señala en positivo y significa la cantidad de dólares a ganar por cada 100 dólares apostados, es decir, que por cada 100 dólares que se apuesta en favor de Alex Pereira se ganará 130 dólares.

Todavía no se ha establecido una fecha y un lugar para su revancha en las MMA, aunque me imagino que el cartel del UFC 284 del próximo mes de febrero en Perth -que proporcionará la ventaja de jugar en casa a Adesanya y a City Kickboxing- será demasiado pronto para su próximo asalto. En las próximas semanas se sabrá más sobre esta rivalidad.