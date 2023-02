Chael Sonnen critica el liderazgo de Conor McGregor

La ex estrella de UFC Chael Sonnen reaccionó a un video reciente que muestra a Conor McGregor saliendo de la casa TUF en Las Vegas.

Actualmente, el ex campeón de dos divisiones se encuentra en Nevada para filmar la temporada de este año de The Ultimate Fighter . McGregor, quien anteriormente apareció en el programa como entrenador, una vez más será el mentor de un equipo de aspirantes a UFC.

Si bien se enfrentó al veterano de peso gallo Uriah Faber la primera vez, el irlandés se enfrentará cara a cara con su compañero de peso ligero Michael Chandler esta vez, y se espera que la pareja comparta el octágono en la culminación del espectáculo.

Pero si bien 2023 es el año en que McGregor busca regresar con éxito al deporte luego de un par de duras derrotas y una fractura en la pierna en 2021 , no parece que lo esté haciendo sin divertirse un poco.

En un video que apareció en línea, se puede ver a McGregor grabándose a sí mismo fuera de la casa TUF, donde los concursantes viven juntos durante la filmación de la temporada. Los gestos y comentarios de la estrella irlandesa han llevado a muchos a creer que estaba intoxicado.

Durante un video reciente subido a su canal de YouTube , el ex retador al título de peso mediano y semicompleto, Sonnen, reaccionó al video de McGregor, pidiendo la opinión de los fanáticos sobre las payasadas del irlandés.

A los ojos de Sonnen, el comportamiento no es el que esperaría de alguien que desempeña un papel de mentor, con varios aspirantes a atletas de UFC que lo buscan en busca de consejo y orientación.

“Conor McGregor borracho en la casa de TUF, el video se deslizó… Está saliendo de la casa de TUF, tropezando borracho. Emborracharse parece hacer que Conor sea realmente raro. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre eso? ¿Te interesa un Conor McGregor borracho dando tumbos por el set de TUF? … Nunca he sentido que vayan de la mano… Mezclar el deporte con algún tipo de abuso de sustancias, creo que es raro.

“Sí recuerdo la primera vez que vi (a Michael Jordan) con un cigarro en la boca… Estaba asqueado. Yo era solo un niño pequeño… Era tan contrario a lo que me habían dicho que hace un atleta”.

“Si vas a ser Conor borracho, no deberías ser Conor borracho en una posición de mentor en la casa TUF. No necesitan verte de esa manera... ¿Qué parte de eso vemos como tutoría? ¿En qué parte comenzamos a juzgar a Conor y decimos: ‘Está bien, no te estás tomando esto en serio’… Liderazgo 101 no es: ‘Vengo, pongo a las tropas en una situación difícil, luego golpeo la puerta y voy a un bueno yo mismo’”.

Sin embargo, McGregor rara vez es de los que bajan el tono, algo que demostró su primera etapa como entrenador de TUF.

Y si el video reciente es una muestra de lo que está por venir, es posible que los fanáticos estén presenciando al McGregor más desquiciado hasta la fecha cuando se estrene la temporada 31 de TUF el 30 de mayo.