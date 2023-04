Los Maximum Male Models no han terminado de funcionar nunca pero actualmente están teniendo una nueva oportunidad trabajando junto a Chad Gable y Otis. Semana a semana veremos adónde van todos juntos pero antes nos hacemos eco de la reciente conversación que los ex Campeones de Parejas Raw tuvieron recientemente en Out of Character with Ryan Satin.

mån.sôör

Classic Maxxine Dupri

Classic Otìsè

Classic ma.çé

Classic Maximum Male Models

Classic pic.twitter.com/ovNaysYFZY — WWE (@WWE) March 19, 2023

> Alpha Academy, nuevos modelos en WWE

O: “Definitivamente es un desafío porque no puedo usar joyas, es extraño para mí. Snoop Dogg me dio mi primer collar el sábado antes del combate, me lo probé y me estaba ahogando. ‘¿De qué talla es?’. Es una 28. ‘La mía es 25, hermano, tenemos que quitarnos esto’. Todo es divertido. Es una de esas cosas que espero con ansias. Nos subimos al auto, nos dirigimos al aeropuerto, comenzamos a hablar sobre lo que podríamos estar haciendo esta semana, comienza a volverse vertiginoso y finalmente lo hacemos. [Gable] me dice que tengo que calmarme antes de los combates, empiezo a emocionarme. Especialmente en los combats: ‘Cálmate, ve a lo siguiente'”.

CG: “Permíteme tomarme un segundo para referirme a esos tipos y Maxine. Finalmente tienen la oportunidad de hacer sus cosas a un nivel más alto en la televisión. Tenemos tanto talento en nuestro elenco que no siempre tiene la oportunidad de brillar. Es genial verlos porque los conozco desde hace un tiempo, y si miras cualquier cosa que hacen por su cuenta y lo subes a YouTube, puedes ver lo entretenidos que son y cómo se sumergen en estos personajes. Quizás no siempre eres la persona más feliz con lo que la compañía te brinda, en cuanto al personaje, he hablado sobre el asunto de Shorty G en el pasado, pero como yo, ellos tampoco se quejan. ‘Esto es lo que me están dando, aprovechémoslo al máximo’. Esos muchachos tienen esta cosa de modelar, podrían haber hecho lo mismo y andar por ahí con una cara como: ‘Esto apesta’, pero están tan comprometidos con eso de una manera tan entrañable. Las personas, cuanto más se comprometen, más amor y más odio recibirán”.

O: “Mansoor, el banger que tuvo con Cesaro [Claudio Castagnoli] en Arabia, yo estaba allí, y la multitud ya estaba con Mansoor, pero construyó y construyó. ‘Santo infierno, este niño va a ser una estrella’. La forma en que dice cosas durante nuestros segmentos detrás del escenario, siempre me rompo. Él llama a Gable un pequeño duende. Esas pequeñas cosas que dice, tiene talento. Mace es un gran tipo, su flexibilidad para un tipo de 300 libras es bastante buena. Todos tienen las mejores y más positivas actitudes. Eso es lo que necesitas, especialmente en esta industria. Sigue pensando en positivo. Todo te va a dar duro en el trasero, pero sigue trabajando”.

CG: “[Maxine] es otra que está tan comprometida con el personaje y una verdadera artista. Cada vez que la cámara se enciende y estamos filmando algo o en la arena, te resulta difícil quitarle los ojos de encima. Ella lo entiende. Ella sabe cómo hacerse un espectáculo y eso es lo que necesitamos aquí. Ella es genial en eso. Cuando los combinas a los tres, todas sus personalidades, verás pequeños atisbos de las cosas que hemos hecho con ellos. Nuestro juego entre nosotros está haciendo más clic de lo que esperaba. Hemos lanzado muchas ideas, algunas bastante descabelladas, que espero que sigan adelante. Espero que esto no sea una de esas cosas repentinas que terminarán en las próximas dos semanas. Si fuera por mí, esto de Male Models durará todo el verano. Tenemos ideas en proceso que pueden llevarnos allí. Va a ser algo entretenido que nunca has visto antes”.

O: “Tengo un historial de amar a las rubias, lo siento. (Hablando sobre el video del modelo de mano), seguí llamándolo pedicura. No tenía idea de qué son las uñas ni nada. Estos nudillos están feos y secos por el clima de Minnesota. Tengo estas uñas extrañas. Es muy divertido. Tenía mi mano en la cámara diciendo: ‘;ira a este bebé’. Eso es una manicura. No es una manicura. ¿Qué es? Manicura. No estoy en este mundo. Lo mejor de Otise es que puede intentar decir la jerga de cualquier modelo y decirlo mal, es más entretenido. Sigamos así”.

CG: “No está tratando de ser gracioso. Así es como cree que se llaman esas cosas”.

¿Qué te parece la historia de Alpha Academy con los Maximum <Male Models?