Marina Shafir habla de cómo la ayuda Jon Moxley

“[…] Solo como sugerencia, dije: ‘En Bloodsport, luchaa descalza. No digo que debas luchar descalza, si no quieres, no lo hagas, todo está bien, pero el hecho de que estuvieras descalza atrajo mis ojos hacia tus pies y me hizo notar lo bueno que era tu juego de pies. Te hizo lucir mucho más atlética. Agregó una dimensión completamente nueva’ […]”. Jon Moxley hablaba recientemente de Marina Shafir y contaba algunas sugerencias que le ha hecho y la realmente buena opinión que tiene de ella.

> Marina Shafir habla de Jon Moxley

Ahora es la luchadora la que habla de esta ayuda que ha estado recibiendo del tres veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW en Swerve City.

“Es realmente genial porque me da un poco de retroalimentación después de mis combates. A veces dice cosas obvias que simplemente no veo. Tal vez es solo la forma en que me dice las cosas que lo absorbo un poco mejor. Su perspectiva sobre lo que hago es interesante y algunas de las cosas que me sugirió, que probé, hice clic. En este punto, tengo que tomar un combate a la vez. Conozco mi papel. Todavía tengo trabajo por hacer, pero no estoy muy lejos y no voy a estar lejos por mucho tiempo.

“Va a hacer clic para mí, lo quieran o no. Definitivamente me está ayudando a juntarlo todo. Tampoco siento que me esté estirando demasiado. Estoy teniendo una oportunidad tan especial ahora mismo. Tengo la oportunidad de aprender cómo funciona un yo auténtico dentro de este sistema. Necesito esa presión. Me obliga a relajarme y disfrutar este proceso porque es el momento de mi vida.

“Todo esto comenzó porque tuvimos una reunión y dijeron: ‘Haznos saber si necesitas ayuda’. Todos se fueron, me acerqué a él y le dije: ‘Necesito ayuda. Quiero trabajar’“.

