Chad Gable: «La pasión mexicana no tiene comparación»

Chad Gable habla sobre el éxito de El Grande Americano, la pasión del público mexicano, sus aspiraciones de ser campeón mundial y mucho más. Todo ello –al poco de haber perdido su máscara y tener que dejar atrás al Original Grande Americano luego de perder en AAA Noche de los Grandes– durante una reciente entrevista con Good Karma Wrestling.

► En palabras de Chad Gable

Su gran momento en WWE y el éxito de El Grande Americano

«Ha sido un mes increíble para mí. Siento que estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera desde el punto de vista creativo. Todo está funcionando, las historias están saliendo muy bien y estoy muy orgulloso del combate de máscara contra máscara por muchas razones. Nunca habría imaginado que El Grande Americano llegaría tan lejos. Esa es una de las mejores cosas de la lucha libre: nunca sabes qué es lo que va a conectar con el público. Si no me hubiera lesionado, probablemente nada de esto habría ocurrido. Hay muchísimas variables detrás de esta historia que la gente ni siquiera conoce. Eso es la magia del wrestling: el final nunca está escrito desde el principio.»

La importancia de contar una buena historia

«Mi respuesta ha cambiado con los años. Cuando era joven pensaba que lo más importante era tener un gran combate técnico. Me encantaban All Japan, New Japan y toda esa lucha. Pero con el tiempo entendí que lo que realmente me hizo enamorarme del wrestling fueron las historias. Recuerdo emocionarme viendo a Randy Savage y Ultimate Warrior en WrestleMania. Era un niño y estaba llorando sin entender por qué. Ahora sé que nuestro trabajo consiste precisamente en eso: hacer sentir algo al público. Después del combate de máscara contra máscara muchísima gente me dijo que llevaba años sin emocionarse así, y para mí ese fue el mayor cumplido que podía recibir.»

Cuándo supo que la rivalidad estaba funcionando

«Para mí todo cambió la noche en la que tuvimos aquella gran pelea alrededor del ring y por toda la arena. En ese momento sentí que aquello era real. De verdad quería hacer daño a ese hombre por haberme quitado algo que sentía mío. Cuando terminó ese segmento pensé: ‘Aquí hay algo especial’. Nunca antes había sentido algo así en mi carrera. Desde ese momento empecé a afrontar esta historia igual que afrontaba la lucha grecorromana: como una competición real. Creo que esa mentalidad fue la que hizo que toda la rivalidad conectara con tanta fuerza.»

La pasión del público mexicano

«La pasión de los aficionados mexicanos no tiene comparación. Había niños, padres, abuelos… todos completamente entregados. Incluso los niños me gritaban cosas que prefiero no repetir. Cuando llegaba a los recintos la gente me empujaba y realmente llegué a ponerme un poco nervioso. Siempre había escuchado historias sobre cómo era luchar en los antiguos territorios cuando los aficionados odiaban de verdad a un villano, y en México pude experimentar una pequeña parte de eso. Aquello añadía una capa más a la historia. Todo era mucho más visceral y auténtico. Solo tengo buenas palabras para el público mexicano porque me demostraron una vez más que la emoción es la clave de este negocio.»

Su gran objetivo: convertirse en campeón mundial

«Llevo mucho tiempo diciendo que ha llegado el momento de dejar de ser visto únicamente como un gran luchador por parejas. He ganado campeonatos en parejas, pero mi gran objetivo siempre ha sido conquistar un título individual y convertirme en campeón mundial de WWE. Si no aspiras a lo más alto, creo que deberías replantearte tu mentalidad. Después del combate de máscara contra máscara siento que tengo un impulso enorme como competidor individual y quiero aprovecharlo durante todo el verano. Qué mejor lugar para comenzar ese camino que SummerSlam, en mi ciudad natal.»

Su disculpa por Shorty G

«Si tengo que pedir perdón una vez más, entonces quiero disculparme con todos los aficionados por Shorty G. Esa sí fue culpa mía. Asumo toda la responsabilidad.»

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