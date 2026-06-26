Kenny Omega no se rinde: Quiere el Campeonato Mundial AEW

Kenny Omega asegura que su objetivo es regresar a la órbita del Campeonato Mundial AEW una vez que termine su rivalidad con Zack Sabre Jr. en AEW x NJPW Forbidden Door. Omega retó a MJF por el título en AEW Dynasty en abril, y aunque no logró arrebatárselo en aquella ocasión, no ha renunciado a su aspiración de volver a estar “en la conversación”.

► «Una victoria personal sobre la enfermedad»

Omega habló sobre sus aspiraciones titulares en una charla con Adam Barnard para The Sportster, donde explicó que su motivación va más allá de conseguir un nuevo reinado.

“Ya sea MJF o sea otra persona, mi objetivo absolutamente es estar en esa conversación. Quiero estar en la conversación del título de peso completo porque— no es que sienta que necesito tener otro reinado con ese cinturón. Simplemente siento que ahora que he regresado después de algunos problemas de salud muy complicados, quiero empujarme a mí mismo lo más lejos que pueda llegar.”

“Si eso me lleva a volver a ser un luchador estelar, qué bien. Pero lo que es aún mejor es ser ese tipo estelar que en realidad puede ganar, puede sostener un cinturón, puede representar a una empresa. Para mí, eso sería la victoria definitiva sobre esta enfermedad que he tenido que padecer. Para mí, es una batalla personal, absolutamente”.

► «Casi diez tipos» que podrían portar el título

Omega también se refirió al estado actual de la división de peso completo de AEW, calificándola como la más emocionante que ha visto desde que la empresa inició operaciones:

“Siento que especialmente ahora, porque he estado aquí desde el principio, ésta es probablemente la etapa más emocionante para mí que ha tenido la escena del título. Y me refiero a la cantidad de competidores que están luchando por el cinturón. A veces tienes un campeón, y sabes quién va tras él, y sabes que esa va a ser la historia a largo plazo. Tenemos a MJF como nuestro campeón, pero fácilmente podría ser Darby Allin. Fácilmente podría ser Kyle Fletcher. Fácilmente podría ser Konosuke Takeshita, Kevin Knight, Kazuchika Okada. Quién sabe, tal vez podría ser yo. Podría ser Will Ospreay. Swerve Strickland. Tenemos tantas posibilidades donde, si ese cinturón se pusiera en la cintura de cualquiera de ellos, no se vería raro. No se vería fuera de lugar, y yo sentiría que la empresa está en buenas manos. Creo que es la primera vez que hemos tenido casi diez tipos donde podrías poner ese cinturón, y todo va a estar bien”.