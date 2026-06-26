CM Punk presiona para regresar en el WWE Raw de Chicago el 6 de julio

Hay planes para que CM Punk pase al elenco de SmackDown, pero podría hacer al menos una aparición más en Raw antes de que eso ocurra. Dave Meltzer ya había reportado este mes que, al volver de su ausencia tras WrestleMania 42, Punk se uniría a SmackDown, posiblemente para una rivalidad con el Campeón Indisputado Cody Rhodes, movimiento pensado para equilibrar el talento entre ambas marcas, dado que Raw cuenta actualmente con más estrellas.

► CM Punk insiste en Chicago

En la nueva edición del Wrestling Observer Newsletter, Meltzer dio seguimiento al tema, señalando que Punk ha presionado “muy fuerte” para que su regreso ocurra en el episodio de Raw del 6 de julio, dado que ese show se realizará en el área de Chicago.

“Aunque Punk está destinado a SmackDown, estaba presionando muy fuerte para que su regreso fuera en el show de Raw del 7/6 porque es en Chicago. Su salida fue básicamente para prepararlo para el cambio a SmackDown y eventualmente una rivalidad con Rhodes, pero decir que no hay ningún problema en absoluto no sería correcto. No es tan malo como algunos lo han pintado, pero tampoco es que no haya ningún problema”.

Punk se ha mantenido fuera de la programación de WWE desde el Raw posterior a WrestleMania 42, donde perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Roman Reigns. Esa misma noche se sugirió en Raw una futura lucha titular por el Campeonato Indisputable WWE entre Rhodes y Punk.

Rhodes defenderá su título este sábado ante Gunther y Sami Zayn en una lucha de tres esquinas en Night of Champions, en Arabia Saudita. A partir de ese evento, WWE comenzará oficialmente la construcción hacia SummerSlam. La final del torneo King of the Ring entre Oba Femi y Jey Uso, también en Night of Champions, otorgará a uno de ellos una oportunidad titular en SummerSlam, pudiendo retar tanto a Reigns como a Rhodes.

► El calendario de WWE tras Night of Champions

El Allstate Arena, en Rosemont, Illinois, será la sede del Raw del 6 de julio. Antes de eso, WWE realizará una grabación conjunta de Raw y SmackDown en Atlantic City, Nueva Jersey, el 29 de junio. El episodio de SmackDown del 3 de julio se grabará por anticipado debido al feriado del 4 de julio en Estados Unidos.

SummerSlam se realizará desde Mineápolis, en dos noches, el 1 y 2 de agosto.