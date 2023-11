Cejudo quiere que Jones pelee con Aspinall no con Miocic

Tom Aspinall ha hecho que Henry Cejudo pierda interés en Jon Jones vs. Stipe Miocic. El campeón de peso completo Jones estaba programado para hacer su primera defensa del título contra Miocic el sábado pasado en UFC 295, pero la pelea fue cancelada cuando Jones se desgarró el músculo pectoral.

La promoción optó por reservar a Aspinall vs. Sergei Pavlovich por el título interino de peso completo, una pelea en la que Aspinall reclamó el oro por nocaut en el primer asalto .

Con Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) luciendo tan impresionante, Cejudo está listo para verlo pelear contra Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) a continuación.

“Un Tom Aspinall así, que es capaz de hacerle eso a alguien como Sergei que solo tiene una derrota, 19 (15) nocauts, dice mucho. ¿Qué sigue para un tipo como Tom Aspinall? ¿Cómo le irá contra un tipo como Jon Jones? ¿Cómo le irá contra un tipo como Stipe Miocic? Sólo el tiempo dirá. Personalmente creo que ahora me gusta más esta pelea para Jon Jones, y esa es Tom Aspinall contra Jon Jones.

“Me gusta más eso que la pelea con Stipe. Estoy abandonando el barco. ¿Por qué? Porque esta pelea, la saga Jones/Stipe, ha durado varios años y ya he perdido el interés. Pero ese chico nuevo en la cuadra, Tom Aspinall, del que la gente está muy drogada, que tiene poder de nocaut, que tiene agilidad, me recuerda a Ciryl Gane pero con mayor poder. Es peligroso. Es súper, súper peligroso”.

Aspinall llamó a Jones después de su victoria. Sin embargo, el director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo anteriormente que el plan es volver a programar Jones vs. Miocic cuando Jones regrese de una lesión, y con suerte el ganador peleará contra Aspinall.