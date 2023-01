Cejudo insta a Sterling a aceptar pelear en UFC 285

El regreso de Henry Cejudo a UFC será una oportunidad por el título, y podría faltar menos de dos meses, según el ex doble campeón.

Cuando se unió a la transmisión de LFA 149 el viernes en Chandler, Arizona, Cejudo (22-3 MMA, 14-3 UFC) confirmó que la empresa está trabajando en una pelea contra el campeón de peso gallo Aljamain Sterling en UFC 285, un evento de pago por evento. programado para el 5 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

“El UFC está apuntando al 5 de marzo. Depende de él cortar algo de esa grasa que tiene y mantenerse alejado de ese maldito Hennessy, pero él es el siguiente”.

Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) dijo anteriormente en su podcast que la pelea de Cejudo será la próxima, pero solo mencionó “marzo” como la línea de tiempo. MMA Junkie mencionó previamente a UFC 285 como el evento objetivo en el episodio del 6 de diciembre de “ Spinning Back Clique ”.

Cejudo, de 35 años, no ha competido desde mayo de 2020 cuando defendió con éxito el título de peso gallo de UFC contra Dominick Cruz. Luego de la pelea, Cejudo se retiró , decisión que tomó a muchos por sorpresa.

“Necesitaba un descanso. Llevo luchando al más alto nivel desde los 11 años. Realmente nunca me tomé un descanso. Estar fuera durante casi tres años, tener un bebé, pasar tiempo con ella, verla crecer, verla caminar, verla comenzar a hablar, han sido las mayores bendiciones. Todo lo que hago, lo tomo en serio. Tuve mi diversión. Tenía el cuerpo de mi padre, como sabes. Estoy listo para tomar algunos cuellos y cobrar algunos malditos cheques”.

La división es muy diferente a cuando se fue Cejudo. Ha habido un cambio de guardia entre muchos contendientes, y muchos expertos consideran que el peso gallo es la división más fuerte del deporte. Cejudo sabe en lo que se está metiendo.

“Está apilado de arriba a abajo desde los contendientes como Sean O’Malley hasta mí, el doble campeón, volviendo a Aljamain Sterling (y) lo que ha hecho hasta ahora. Desde TJ (Dillashaw) y todo el asunto hasta (Cory) Sandhagen que sigue llamando a la puerta, la división está apilada de arriba a abajo. Creo que es divertido.

“Creo que hay muchas peleas divertidas que hacer, y estoy aquí para traer el entretenimiento. Estoy aquí para actuar. No. 1, soy un competidor. Me encanta competir. Me encanta llevar mi talento al siguiente nivel. La única razón por la que hablo de golpe es porque me motiva. Tengo que estar a la altura de lo que te estoy diciendo, y lo hago”.