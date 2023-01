Willow Nightingale no se pone límites a sí misma y mientras crece poco a poco en All Elite Wrestling piensa en estelarizar WrestleMania. De momento, nunca ha trabajado para la WWE, pero solo tiene 28 años y dispone de mucho tiempo por delante para conseguir todo lo que desea en la lucha libre profesional.

► Willow Nightingale quiere estelarizar WrestleMania

“Absolutamente. Creo que nunca he ocultado el hecho de que la lucha libre en Japón era un objetivo mío. Trabajar en el lugar más grande (el Tokyo Dome) obviamente estaría en mi lista. Sé que STARDOM hizo un show en Nueva York hace un par de semanas, por lo que está viendo surgir más oportunidades en los EE. UU. también para luchar allí y, con suerte, se producirán más intercambios en todas partes. Nunca se sabe dónde puede terminar o qué combates únicos al azar están sucediendo hoy en día. Nunca quiero poner en una caja y limitar lo que posiblemente pueda hacer algún día.

“Cuando comencé a luchar, el entrenador preguntó a todos en la clase: ‘¿Cuál es su mayor objetivo en la lucha libre?’. El entrenador era Blake Morris. Él dijo: ‘Mi mayor objetivo era el evento principal de WrestleMania’. En ese momento, ninguna mujer había participado en el evento principal de WrestleMania, y mucho menos las mujeres negras, pero cuando lo dijo, dije: ‘Maldita sea, tienes razón, yo también quiero hacer eso. Quiero participar en el evento principal de WrestleMania’.

“Hubo algunas personas que dijeron: ‘Eso es una locura, ¿por qué dirías eso?’. En el tiempo que he estado luchando, ha sucedido. Nunca limites lo que crees que puedes y no puedes hacer en este negocio. No te pongas límites a ti mismo. Si otras personas te ponen límites a ti, eso depende de ellos, para que digas: ‘No, puedo hacer que suceda'”.

¿Os gusta lo que está haciendo Willow Nightingale en AEW?