A Henry Cejudo le molesta ver al cabeza de cartel de Cory Sandhagen y Marlon Vera en el UFC Apex. Sandhagen (15-4 MMA, 8-3 UFC) se enfrenta a Vera (20-7-1 MMA, 14-6 UFC) en UFC Fight Night 219 el 18 de febrero en la jaula más pequeña de UFC en Las Vegas, y ex dos divisiones.

El campeón Cejudo cree que una pelea de esta magnitud debería ser frente a una multitud con entradas agotadas.

“No me gusta. Creo que esta pelea: la división de peso gallo es la división más dura del mundo en este momento, sin excepción. Cualquiera de esos muchachos podría luchar por el título y vencer al campeón en este momento, que es (Aljamain Sterling), pero creo que una pelea como esa pertenece a un gran estadio, pertenece a una arena con entradas agotadas. The Apex no está haciendo justicia a ninguno de los luchadores.

“Sí, el UFC está ahorrando dinero, pero nuevamente, no está promoviendo el deporte. No es darles a estos peleadores estas diferentes experiencias porque cada vez que peleé, no estaba peleando en una maldita arena de 300 asientos. Siempre he peleado frente a 20-25,000… para una pelea como esa, Dana White, UFC, traigan justicia a estos muchachos. Haga justicia porque estos tipos se lo merecen. Pertenecen a montar un espectáculo frente a miles y miles de personas”.

El contendiente No. 1 de peso gallo, Sean O’Malley, dijo recientemente que ve a UFC Apex favoreciendo a Vera debido al constante movimiento de Sandhagen. Tanto Vera como Sandhagen recientemente levantaron la mano en el UFC Apex.

Sandhagen viene de una victoria por nocaut técnico debido a la detención del médico sobre Song Yadong en el evento principal de UFC Fight Night 210 en el UFC Apex en septiembre. Antes de noquear a Dominick Cruz en agosto, Vera superó a Rob Font en una batalla de cinco asaltos en abril, también a puerta cerrada en el UFC Apex.