William Regal se despidió de AEW

William Regal tuvo una corta, pero interesante etapa con AEW, empresa de la cual se despidió este 30 de diciembre por medio de sus redes sociales.

Su aparición en la empresa comandada por Tony Khan, dio paso a la creación de uno de las mejores agrupaciones de la marca, el Blackpool Combat Club, el cual a la fecha sigue generando mucho interés.

Sin embargo, tras nueve meses en AEW decidió abandona la empresa para regresar a WWE. Este 29 de diciembre el contrato terminó y oficialmente está fuera.

► William Regal está agradecido con AEW

Como era se esperare, Regal agradeció el trabajo y apoyo en AEW, pues lo ayudó a mantenerse vigente tras su salida de WWE, donde era Gerente General de NXT.

Es así que por medio de sus redes sociales, mandó un mensaje despidiéndose.

«Ayer fue mi último día oficial con AEW. Me gustaría agradecer a TonyKhan, Megha y todo el equipo trabajador. A diferencia de las personas que nunca me han hablado o tienen su información, de personas que no me conocen o están tratando de hacerse notar, la pasé muy bien trabajando allí y la pasé muy bien. Muchos luchadores talentosos y gente encantadora para trabajar. Para mis compañeros miembros de BCC, fueron unos meses especiales, aunque breves, pero cimentaron nuestra ya sólida amistad. A todos los presentes, gracias por darme la bienvenida. Los mejores deseos».

.(2/2) ….working there and had a great time. Lots of talented Wrestlers, and lovely people to work for. To my fellow BCC members, it was a special, albeit brief few months but it cemented our already strong friendship. To everyone there, thank you for welcoming me. Best wishes. — William Regal (@RealKingRegal) December 30, 2022

William volverá a WWE, lugar donde ocupará la posición de Vicepresidente.