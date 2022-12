La meta de McMann en Bellator es pelear con Cris Cyborg

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

The Lord of Darkness

Sara McMann ve una pelea con Cris Cyborg en el horizonte, pero quiere ganársela. Después de casi 10 años en UFC, McMann (13-6) firmó un acuerdo de múltiples peleas con Bellator y competirá en la división de peso pluma.

La medallista de plata olímpica de lucha libre de 42 años apunta a un regreso en marzo, pero le gustaría mojarse los pies antes de mirar al campeón de 145 libras Cyborg (26-2 MMA, 5-0 BMMA).

“Creo que me gustaría pelear 145 una o dos veces antes de una pelea por el título solo para orientarme y adaptarme a cualquier cosa que pueda ser un poco diferente. No creo que vaya a ser tan diferente, pero no quiero que sea mi primera pelea; si hay sorpresas, preferiría que no suceda en una pelea por el título. Pero también, es muy importante para mí demostrar que merezco y gano lo que tengo, así que no quiero entrar y saltarme la fila. Creo firmemente que venceré a las personas en la fila, por lo que tiene sentido para mí construir esa pelea”.

McMann sufrió reveses ante la doble campeona de UFC Amanda Nunes y las ex campeonas de peso gallo Ronda Rousey, Miesha Tate y Julianna Peña. Pero si puede lograr una victoria sobre Cyborg, lo ve como una gran pluma en su gorra.

“Si la vences, eres la mejor peso pluma. Sé que ella y Amanda pelearon, pero veo esa pelea como: pararse uno frente al otro e ir golpe por golpe, eso podría haber ido en cualquier dirección. Cyborg estuvo cara a cara con toneladas de personas y fue golpe por golpe y funcionó a su manera. Entonces, creo que peleas con ella y Amanda diez veces, y cinco veces va a ir por el camino de Cyborg, cinco veces va a ir por el camino de Nunes. No es que ella fuera tan dominante. Es una forma tonta de pelear, pero la gente lo hace”.