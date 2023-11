Orange Cassidy también se inspira en ‘Fast & Furious’

«Creo que vi toda la lucha libre que podía ver. (…) Obviamente, sabes que ECW fue una gran influencia porque estaba en ese momento perfecto como fan cuando estaban despegando, y fue como ‘Oh sí, esto es increíble’. Cuando me metí en eso, me abrí al mundo entero de la lucha británica, la lucha japonesa y la Lucha Libre, y creo que todo eso me ayudó a formarme porque no me gusta solo una cosa, me gusta todo«. Orange Cassidy compartía recientemente sus influencias.

► ‘Fast & Furious’, inspiración de Orange Cassidy

Eso en lo relativo a cómo lucha, pero cuando hablamos de su entrada, de los dibujos en las pantallas y demás, descubrimos que la inspiración, al menos en parte, le viene de la saga de cine ‘Fast & Furious’. Él mismo lo dio a conocer en la conferencia de prensa de Full Gear 2023, donde retuvo el Campeonato Internacional ante Jon Moxley.

«Los dibujo yo. Tenemos un excelente departamento de gráficos, son increíbles, hacen un trabajo fenomenal. Se frustran mucho conmigo porque dibujo cosas y les pido que las pongan en la pantalla, y me dicen: ‘¿Estás seguro?’ Y yo respondo: ‘Sí’. Siento que deberías crear tu propia entrada. Hago la mayoría de mi propia mercancía, el 95% de ella. Están en mi teléfono, las envío, estoy en mi habitación de hotel y dibujo un montón de palitos. Muchos de ellos están inspirados en Fast & Furious, conmigo colgando de un helicóptero, saltando de otro auto y luego atropellando el auto, saltando del auto y sobre un puente hacia un bote. Ellos no podían hacer eso, pero sí me dibujaron con palitos porque pensé que sería apropiado para quien soy».

Como bien sabemos, ‘Fast & Furious’ tiene una relación mayor con la lucha libre pues dos de sus actores principales son The Rock y John Cena.