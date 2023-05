A FTR, Cash Wheeler y Dax Harwood, no les queda mucho tiempo trabajando como luchadores a tiempo completo. De ello estuvieron hablando recientemente en una sesión de preguntas y respuestas durante For The Love of Wrestling, de Monopoly Events, donde también compartieron cómo CM Punk los ha ayudado. Wheeler comentaba:

“No puedo superar esa respuesta. La verdad es que Punk no nos ha dado consejos específicos. Lo sorprendente es que nos elogia constantemente por lo que hemos logrado. Si tenemos una lucha contra Aussie Open y él la ve, generalmente nos dice: ‘ustedes son increíblemente buenos’. Lo más importante para mí es que compartimos una mentalidad muy similar en cuanto a la lucha libre. Eso es lo que nos ha unido”.

> El final a tiempo completo de FTR

El mismo luchador dijo que cuando su actual contrato con AEW termine ellos dejarán de trabajar a tiempo completo:

“Les dije que firmamos un contrato de cuatro años, y cuando terminemos con eso, tal vez de vez en cuando, salgamos solo porque amamos la lucha libre y tendremos que luchar aquí y allá, pero probablemente terminemos a tiempo completo con seguridad en cuatro años”.

El año que viene, FTR cumplirán una década trabajando juntos. Dada la relación que tienen y lo bien que se combinan muchos pensarán que llevan toda la vida haciéndolo pero en realidad comenzaron su equipo cuando estaban en la WWE. Diez años juntos pero muchos más en sus carreras particulares pues Dax Harwood lucha desde 2005 y Cash Wheeler lo hace desde 2007.

Y en ese tiempo lo han conseguido todo. Han triunfado en WWE, en AEW, en NJPW, en ROH, en AAA… Pero Wheeler habla de cuatro años así que veremos cómo siguen adelante. Recordemos que actualmente son los Campeones Mundiales de Parejas All Elite y que próximamente expondrán el título ante Jeff Jarrett y Jay Lethal.