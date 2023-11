Cartel definitivo de AEW Full Gear 2023

Tuvo MJF que afrontar en solitario una defensa del Campeonato Mundial de Parejas ROH durante AEW All In, frente a The Righteous, y consiguió solventarla. Pero para su próxima, prevista para hoy en Full Gear, parece que no quiere permitirse el lujo de luchar en desventaja, con The Gunns como rivales.

Así que finalmente, sin Adam Cole a su lado, MJF ha decidido aceptar la ayuda de Samoa Joe, si bien en teoría deberá concederle un futuro combate por el Campeonato Mundial AEW. Duelo parejil que tendrá lugar en la «Zero Hour» de Full Gear.

Como también formarán parte de esa previa otros dos encuentros anunciados ayer en Collision. De carácter titular, Jay Lethal irá contra Eddie Kingston por el Campeonato Mundial ROH, mientras Claudio Castagnoli se las verá con Buddy Matthews.

Ya dentro del cartel principal de Full Gear, una interesante actualización del combate a cuatro bandas por el Campeonato Mundial de Parejas AEW. A propuesta de Ricky Starks, este y Big Bill se jugarán sus cinturones bajo modalidad «ladder match».

AEW parece haber dado cuenta entonces del menú completo de Full Gear 2023, PPV a celebrarse hoy desde el Kia Forum de Inglewood (California, EEUU), y que SUPERLUCHAS cubrirá debidamente en directo.

[ZERO HOUR]

TOMORROW NIGHT#AEWFullGear ZERO HOUR@thekiaforum | 🎟 https://t.co/Rhs16o0rw4



ROH World Championship!

Eddie Kingston (c) vs. Jay Lethal



The @ringofhonor World Title will be on the line when @TheLethalJay challenges the Champ Eddie Kingston LIVE at #AEWFullGear ZERO HOUR! pic.twitter.com/GhoHiiKKur