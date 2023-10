Carlito debutó en WWE enfrentando y derrotando a John Cena por el Campeonato de Estados Unidos en el SmackDown del 5 de octubre de 2004. En realidad, aquella fue su primera lucha en televisión y anteriormente había disputado unas cuantas tanto fuera de la televisión durante programas semanales, o en Velocity o Sunday Night Heat. Unos meses atrás, el come manzanas recordaba aquella ocasión así:

“Eso fue más estresante, simplemente entrar al ring frente a una audiencia. Eso fue realmente estresante. Recuerdo que tenía 19 años cuando tuve mi primer combate , solo entrené durante unas tres semanas. Eso es probablemente lo más nervioso que he estado”.

► El debut de Carlito en WWE

Más recientemente, hablando en Cheap Heat, el veterano de las cuerdas, que están trabajando nuevamente en la compañía, echaba la vista atrás a entonces para señalar que The Greatest of All Time no pudo haber sido mejor para su primer combate en TV.

«Conseguir un campeonato en mi primera noche fue increíble… tuve que lidiar con personas en el vestuario que decían, ‘Oh, eres el próximo lo que sea’, pero ya lo había enfrentado antes y sabía cómo comportarme.

«Y Cena no podría haber sido un mejor compañero; me ayudó mucho. Pensé que me estaba tomando el pelo porque fue muy amable conmigo durante el día, y cuando nos enfrentamos… ese primer golpe en el estómago… pensé, ‘Veo lo que está pasando aquí’. Pero bueno, él simplemente pega fuerte [risas].»

Carlito tuvo un reinado de 42 días hasta perder el título ante el mismo John Cena en el SmackDown del 16 de noviembre. Entre medias, lo había defendido ante Rey Mysterio y ante Rico Costantino. Con los años acabaría siendo un oponente recurrente del 16 veces Campeón Mundial. Y al año siguiente ganaría el Campeonato Intercontinental, que tendría por 90 días.

Quiere escupir manzanas: Zelina Vega tiene ganas de trabajar con Carlito en WWE.