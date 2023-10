Tres meses, aproximadamente, pasaron desde que se informó de que Carlito volvería oficialmente a WWE hasta que lo hizo finalmente. ¿Qué motivo lo retrasó? The Caribbean Bad Apple lo explica en su reciente aparición en el pódcast The Ringer Wrestling Show’s Cheap Heat.

► Carlito y un malentendido con WWE

«Simplemente tuve este sentimiento de que volvería (a la WWE) de alguna manera. No sé cómo. La razón por la que creo que tardó tanto, creo que hubo una falta de comunicación entre ambas partes. Pensé que tenía problemas con ellos, pensaron que tenían problemas conmigo y había días en los que no nos comunicábamos. A veces, el tiempo pasa y ves las cosas de manera diferente y, como dije, siempre tuve cariño por la WWE, siempre quise estar en la WWE. Simplemente necesitaba un descanso. No necesitaba un descanso de 13 años, pero, porque incluso cuando hablaban conmigo, estaban un poco indecisos. Pensaban que era anti-WWE, ¿sabes a lo que me refiero?»

«Yo decía, no, no es eso. No voy detrás del escenario a saludar a todos… Parece que estás buscando trabajo, así que no lo hago, ¿sabes? Mi currículum está ahí fuera… No quiero estar en ningún lugar donde no me quieran. Así que pensé, mi currículum está ahí fuera. Si me quieres, estoy aquí, pero, creo que tomaron eso como que no quiere tener nada que ver con nosotros, así que me alegra que finalmente pudiéramos sentarnos y ventilar todo y demostrar que hay amor en ambos lados, creo.»

Carlito volvió a WWE de manera oficial en Fastlane 2023 -para ayudar a la LWO– y se presentó en el último SmackDown, donde tuvo problemas con Bobby Lashley y The Street Profits. La rivalidad entre las dos agrupaciones va a continuar así que veremos qué sucede a continuación y cuál de las dos sale victoriosa.