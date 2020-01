Como no puede ser de otra forma, los cambios de manos de un título son cada año lo más atractivo en WWE. Todos los fans quieren ver cómo un luchador consigue un campeonato, como otro lo pierde, lo lejos que llega un reinado, lo rápido que finaliza… En estos días estamos repasando en SÚPER LUCHAS todos los grandes momentos ocurridos en 2019 en el Imperio McMahon, hablando mucho de los cetros y de sus cambios de manos, como la coronación de Brock Lesnar como Campeón WWE.

Pero ahora no hablamos de un título en concreto, de un campeón en concreto, sino de todos. De todos los cambios de manos de títulos de esta compañía que hubo en 2019. Y para descubrir cuántos han sido contamos con los datos de WWE Stats:

#WWEStats2019: Number of title changes in 2019: 139

Number of title vacancies in 2019: 3 (SmackDown Tag, NXT, NXT Tag)

Most changes for a title in 2019: 76 – @WWE 24/7 Championship

Fewest changes for a title in 2019: 1 – #NXTUK Title, @WWENXT Women's, #RAW Women's (3-way tie)

— WWE Stats & Info (@WWEStats) January 1, 2020