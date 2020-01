No hemos vuelto a saber nada acerca del futuro de las luchas intergénero en WWE desde aquella vez hace meses que se canceló completamente lo que estaba pasando con Nia Jax después de la reprimenda de un patrocinador a la empresa de lucha libre. Los fans de este tipo de combates pueden seguirlos en otras compañías. No son para nada poco habituales. El caso más popular podemos decir que es la rivalidad que mantienen Tessa Blanchard y Sami Callihan. Pero existen muchos más ejemplos alrededor del mundo luchístico.

► ¿Veremos luchas intergénero en AEW?

Tampoco está claro si estas luchas van a llegar a AEW. Podrían darse muchos grandes enfrentamientos entre luchadores y luchadoras de esta compañía. Tanto manos a mano como de duplas u otro tipo de encuentros. Es de suponer que en algún momento pensarán en ello, si no lo están haciendo ahora, pero Kenny Omega ha dado un paso adelante. Lo hizo en una reciente charla que tuvo con The Young Bucks para Being The Elite.

«Realmente tengo la oportunidad de probar cosas nuevas y una de las cosas que quería mostrar era mi visión de lo que la lucha femenil puede o debe ser para todos los que no han visto ese tipo de combates en Estados Unidos. Es realmente genial que poco a poco estemos mostrando lo que tantas personas no han tenido ocasión de ver hasta ahora. «Me encantaría tener una lucha mixta haciendo pareja con Riho. Lo hemos hecho en el pasado y es una pena que todavía no podamos hacerlo en Estados Unidos. Esperamos que algún día podamos luchar juntos en un encordado de AEW».

Lo cierto es que «The Cleaner» y la actual Campeona Mundial AEW han compartido el ring en un total de 7 ocasiones hasta ahora. 6 de ellas como aliados y 2 como oponentes. La primera fue el 9 de mayo de 2009 en el evento Ice Ribbon New Ice Ribbon #81. Como dupla vencieron a Emi Sakura (luchadora también de AEW) y Masa Takanashi. La última vez fue el 3 de noviembre de 2019 en el evento DDT Ultimate Party, cuando enfrentaron y derrotaron a Antonio Honda y Miyu Yamashita. Aliados están invictos y cuando se enfrentaron el uno con la otra, siempre en combates de parejas, ha habido una victoria para cada uno.