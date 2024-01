El sitio web de lucha libre Cagematch no quiere ser arrastrado a lo que consideran una guerra innecesaria y acaban de lanzar un comunicado respondiendo a tanta controversia relacionada, principalmente, con el uso que hace Tony Khan, el presidente de AEW, de su información.

► Cagematch contra los «fans»

«Saben a quién va dirigido esto.

No creo que deba hacer esto, pero con la cantidad innecesaria de noticias y atención que hemos recibido en las últimas semanas, la cantidad de tribalismo entre los trolls de WWE y AEW se ha vuelto a intensificar. Ojalá todos ustedes, idiotas, pisen bloques de construcción con el pie por el resto de sus días.

Aquí está la nueva regla:

a) No mencionar «AEW» o «Tony Khan» o temas similares en comentarios sobre promociones de WWE, shows, títulos, luchas o luchadores contratados, ni directa ni indirectamente.

b) No mencionar «WWE» o «Triple H» o «Vince McMahon» o «Nick Khan» o «Shawn Michaels» en comentarios sobre la promoción de AEW, shows, títulos, luchas o luchadores contratados, nuevamente ni directa ni indirectamente.

Dejaré a mi discreción ampliar esta lista de «palabras prohibidas contextualmente» sin previo aviso. La gran mayoría de la comunidad lo entiende y protegeré a esta comunidad y nuestros ideales.

El incumplimiento de la nueva regla puede llevar a advertencias o prohibiciones directas, según la gravedad y el historial de comentarios.

Estoy harto de «ustedes» (nuevamente, saben a quién va dirigido). Dejen de arrastrarnos a una «guerra de palabras» dolorosamente innecesaria y vergonzosa entre dos compañías del tamaño del mundo. El próximo paso es restringir las calificaciones de WWE y AEW a usuarios registrados a largo plazo y realmente no me importa si la mitad de ustedes se van en ese momento. CAGEMATCH fue muy divertido cuando éramos pequeños y desconocidos, y prefiero «divertido y pequeño» en cualquier momento que «grande y odioso». No se gana dinero con este sitio web de ninguno de ustedes payasos y más personas solo me cuestan más cada mes en mantenimiento y alojamiento, así que no me importan las ‘visitas a la página’.

Nota personal: Acabo de dar advertencias por la lucha Jinder/Rollins donde la gente no estaba comentando sobre la lucha, sino convirtiéndolo en un asunto de WWE vs. AEW o sobre ellos mismos. Sinceramente, no entiendo cómo estas personas pueden llamarse a sí mismas fanáticas de la lucha libre. Realmente no lo entiendo.»