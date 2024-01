«Sería divertido si pudiéramos enfrentarnos a algunos de los chicos con los que trabajamos, con Chavo o incluso con los Von Erichs volviendo a AEW. Me encantaría hacer algo con ellos. Si tuviéramos tiempo y preparación, y sobre todo si estuviéramos todos juntos en el escenario, eso sería increíblemente divertido. Quién sabe. No lo descartes, eso seguro». En diciembre, Zac Efron pronunciaba estas palabras sobre adentrarse más en la lucha libre profesional a través de AEW después de protagonizar la película The Iron Claw.

► Jeremy Allen White, abierto a luchar

Él no es el único actor de la misma en tener disposición a entrar a un cuadrilátero para un verdadero combate, también Jeremy Allen White, quien da vida en el film a Kerry Von Erich.

En una reciente entrevista con Deadline confirma que estaría dispuesto a entrar a las cuerdas siempre y cuando Zac Efron (Kevin Von Erich) y Harris Dickinson (David Von Erich) estén a su lado. Ahora solo faltaría que este último realice declaraciones similares a las de sus compañeros de reparto. Seguro que en AEW estarían encantados de contar con ellos.

«No lo sé. Necesitaría mucho tiempo de aviso si eso es algo que quieren que haga. Estaría muy emocionado de hacerlo, pero solo si Zac y Harris estuvieran allí conmigo y si tuviera tiempo para prepararme«.

Jeremy Allen White no se dio a conocer por The Iron Claw sino más bien por la aclamada serie The Bear, que este año le valió el Premio Emmy a Actor Principal de una Serie de Comedia. En realidad, ya se le conocía antes por otra ficción televisiva, Shameless. Tendremos que esperar a ver si algún día entra al ring. Mientras, está preparando otra película, You Can’t Win, que contará la historia real de Jack Black, cuyas memorias de 1926 se convirtieron en un improbable éxito de ventas tras su publicación y más tarde inspiraron a generaciones de escritos contraculturales.

