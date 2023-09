WWE Survivor Series 2023 va a realizarse el 25 de noviembre en la Allstate Arena en Chicago. Todavía no se está hablando mucho de ello pero seguro que a medida que se acerque el Premium Live Event habrá un interesante runrún en torno a la posibilidad de que CM Punk se presente, en lo que sería su retorno a la compañía nueve años después, tras haber sido despedido de AEW. Si finalmente vuelve, cualquier momento será espectacular, la arena se vendrá abajo, pero si encima es en su ciudad natal…

► Colt Cabana habla de Survivor Series

Dicho esto, con lo cual solo podemos especular, de lo que tenemos la capacidad de hablar claramente es de que Colt Cabana no estará allí. El exmejor amigo del Best in the World también es nacido en La Ciudad del Viento y recientemente le preguntaron en Bakers Bantering acerca de si estará en el evento:

«Él hace las preguntas difíciles, y por eso es el podcaster número uno en St. Louis, lo respeto. Derek [un joven fan con Síndrome de Down], sí, la WWE está llegando a Chicago para Survivor Series, pero durante los últimos cuatro años, AEW también ha estado en Chicago el miércoles antes del Día de Acción de Gracias. Espero que AEW continúe con esa tradición, supongo que lo haremos. No estaré en Survivor Series, pero estaré en AEW en Chicago porque tengo contrato y esa es mi empleadora y me pagan por aparecer«.

Existe la posibilidad de que Punk esté porque no tiene contrato con ninguna empresa pero la puerta está cerrada para Cabana. Por otro lado, aunque no estuviera contratado por AEW, ¿por qué habría de formar parte del show? Al contrario que el Chicago Made, él nunca dejó huella como Superstar. Aún así, se convirtió en un luchador muy reconocido en el resto del mundo de las cuerdas. Pero no creo que ni él ni WWE quisieran reanudar su antigua relación laboral.