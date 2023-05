Burns explica porqué aceptó pelea con Muhammad

Apenas han transcurrido cinco meses de 2023 y Gilbert Burns ya se está preparando para su tercer combate del año.

A pesar de que se le prometió un papel de reserva en el esperado combate por el título del peso welter de la UFC entre Leon Edwards y Colby Covington, que a la postre le daría una oportunidad por el título, Burns aceptó un combate contra el también aspirante Belal Muhammad.

Ambos se enfrentarán este sábado en el combate coestelar del UFC 288, que se celebrará en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El cartel principal se emitirá en pago por evento tras los preliminares en ESPN/ESPN+.

Con el apoyo del presidente de la UFC, Dana White, y sólo un par de semanas de preaviso para luchar contra un aspirante en racha, parecía que Burns (22-5 MMA, 15-5 UFC) tenía todos los incentivos para esperar su oportunidad por el cinturón. Sin embargo, decidió pelear. ¿Por qué?

«Leon Edwards concedió una entrevista en la que dijo que estaba lesionado y que no quería pelear ahora y que lo haría en octubre, y fue entonces cuando dije por primera vez: ‘Vale, tengo que pelear'», explicó Burns a los periodistas, incluido MMA Junkie, durante el día de los medios del UFC 288 del miércoles, cuando se le preguntó por la razón por la que aceptó pelear contra Muhammad. «Luego, un par de días después, vi que Charles Oliveira se retiró (del UFC 288), y vi una oportunidad allí, pero sólo pensaba: «¿Quién?».

Burns preguntó por Covington, pero inmediatamente le dijeron que no era una opción, dado que White ya había determinado que Covington era el siguiente en la línea de sucesión para el campeón. Fue entonces cuando la UFC ofreció otra cosa que llamó la atención de Burn.

«Sean Shelby me llamó y me dijo: ‘No tenemos a Colby. No está disponible. Va a pelear por el título, pero tenemos a Belal Muhammad’«, recuerda Burns. «Y yo dije: ‘Hecho'».

Según «Durinho», la UFC dijo que el ganador de su pelea con Muhammad (22-3 MMA, 13-3 UFC), que lleva una racha de ocho combates invicto, será con toda seguridad el próximo retador que se enfrente al vencedor de Edwards contra Covington.

«Nos han garantizado a los dos«, dijo Burns. «Si Belal Muhamad gana, será el siguiente. Si gano yo, soy el siguiente».

Así que Burns aún podría conseguir la oportunidad por el título que desea. Sólo necesita una victoria más para asegurarla.