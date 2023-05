Los ambiciosos planes de Henry Cejudo

Henry Cejudo considera que una victoria sobre el campeón del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, le convertiría en uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos.

Cejudo (16-2 MMA, 10-2 UFC) se enfrentará a Sterling (22-3 MMA, 14-3 UFC) en el combate estelar del UFC 288 que se celebrará el sábado en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El cartel principal se emitirá en pago por evento tras los preliminares en ESPN/ESPN+.

Cejudo, ex campeón del peso mosca y del peso gallo de la UFC, incluyó originalmente a Jon Jones, Demetrious Johnson, Anderson Silva y Georges St-Pierre en su Monte Rushmore de las MMA. Pero si recupera su título de peso gallo, Cejudo se ve ocupando el lugar de St-Pierre.

«Creo que eso me coloca en el Monte Rushmore de las MMA«, dijo Cejudo a TMZ. «Probablemente no soy mejor que Demetrious (Johnson) o Jon Jones o Anderson Silva, pero creo que eso me pone en el número 4».

«Creo que eso me pone en una liga: Soy un campeón de dos divisiones, campeón olímpico. Vuelvo tres años más tarde – Creo en mi corazón que soy el mejor atleta de combate de todos los tiempos, sólo por mi currículum, sólo por mis elogios, pero creo que esta pelea aquí me pone en el Monte Rushmore. Me coloca entre los cuatro mejores artistas marciales mixtos de todos los tiempos«.

Cejudo planea destronar a Sterling, y luego defender su cinturón contra Sean O’Malley. Después de O’Malley, Cejudo quiere ir a por el campeón del peso pluma Alexander Volkanovski, y «Triple C» dice que ganar un tercer título de la UFC le pondría en una liga propia.

«Creo que si vences a un tipo como Volkanovski, entonces te conviertes en el más grande de todos los tiempos«, dijo Cejudo. «Tres divisiones».