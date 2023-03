Burns cree Covington no merece oportunidad titular

Gilbert Burns duda que Colby Covington sea realmente el siguiente en la fila para una oportunidad por el título. Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) pesó como respaldo para el cabeza de cartel de UFC 286 entre el campeón de peso welter Leon Edwards y Kamaru Usman, pero finalmente no fue necesario.

Después de que Edwards retuviera su título contra Usman, el presidente de UFC, Dana White, dijo que Covington es el contendiente número uno, pero Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC) no cree que eso suceda. “Durinho” cita la inactividad como una de las principales razones, ya que Covington no ha competido desde que ganó por amplio margen sobre Jorge Masvidal en marzo pasado.

“No (veo que suceda), porque es muy difícil de decir. Tomé un enfoque de un par de años de que no quiero presionar a nadie para que ponga mi nombre. Sabes, creo que muchos chicos merecen una oportunidad. No creo que Colby sea uno de ellos. El tipo ha estado fuera por mucho tiempo. Es muy inteligente, porque el 5 de marzo hizo un año que no estaba compitiendo. La última competencia fue hace un año.

“Se suponía que UFC sacaría a este tipo de las filas, pero ahora es muy, muy inteligente para tomar esa decisión. No sé si él pide o la UFC le pide que sea un respaldo porque bum, ahora no lo sacan de las filas y luego está allí, ¿sabes? Así que no creo que se lo merezca, pero ¿quién soy yo para juzgar? Mira, entonces el tipo es el contendiente número 2 en este momento. Pero no creo que Leon y su equipo, ya conoces su gestión, deban hacer eso”.

Edwards tampoco ve a Covington como merecedor . En cambio, el campeón ha puesto su mirada en un posible combate de rencor con Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC), quien se encuentra con Burns en el evento coestelar de UFC 287 el 8 de abril.