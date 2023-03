Pro Wrestling FREEDOMS retornará al Tokyo Korakuen Hall con su magna función “The Gekokujo 2023”, donde se expondrán dos campeonatos.

► “The Gekokujo 2023”

Luego de dos meses, Kamui volverá a poner en juego el Campeonato Mundial de Peso Jr. King of FREEDOM. Su rival en turno será Dragón Libre; esta será la segunda ocaisón que el monarca inaugural expone su cinturón.

Drew Parker se despide de los combates death match y lo hará haciendo equipo con quien fuera su maestro en estas lides, el poderoso Abdullah Kobayashi. Parker y Kobayashi se enfrentarán a los ultraviolentos Masashi Takeda y Jun Kasai en un encuentro donde las lámparas de tubo serán las otras protagonistas.

En la batalla principal, el internacional mexicano Violento Jack pondrá en juego, por primera vez en su cuarto reinado, el Campeonato Mundial King of FREEDOM, respondiendo al desafío que hiciera Tomoya Hirata.

El cartel completo queda así:

FREEDOMS “The Gekokujo 2023”, 23.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Jun Masaoka y Yuya Susumu vs. Gurukun Mask y Takahiro Katori

2. Tatsuhito Takaiwa, GENTARO y Rekka vs. Dobunezumi Fukki, Toshiyuki Sakuda y Kyu Mogami 2AW

3. Hardcore Match: Mammoth Sasaki, Takashi Sasaki y Daisuke Masaoka vs. Toru Sugiura, Rina Yamashita y Yusaku Ito

4. King of FREEDOM World Jr. Heavyweight Title: Kamui (c) vs. Dragon Libre

5. Drew Parker Last Death Match: Drew Parker y Abdullah Kobayashi BJW vs. Jun Kasai y Masashi Takeda

6. King of FREEDOM World Title, Death Match: Violento Jack (c) vs. Tomoya Hirata