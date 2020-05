Ha llovido bastante desde que Bully Ray era un luchador a tiempo completo. A sus 48 años, después de toda una vida dedicada a los encordados, con todo lo que ello supone, aún no ha dicho adiós definitivamente; de hecho, disputó su último combate a finales de febrero, poco antes de que diera comienzo la crisis del coronavirus, lo cual indica que con toda probabilidad tiene previsto seguir luchando una vez pueda volver a hacerlo.

Pero en realidad no es cuando compite cuando más llama la atención actualmente, sin desmerecerlo, por supuesto, ya que es una leyenda, sino cuando habla.

Porque es un veterano de la industria que ha pasado con las empresas más grandes, así como también por las más pequeñas, a quien pocos en activo actualmente pueden igualar en lo que respecta a talento, sabiduría y experiencia. Por eso siempre es interesante escucharlo. Y más cuando revela sucesos de su carrera desconocidos hasta el momento. Esto mismo hizo él recientemente siendo entrevistado por Chris Van Vliet.

Una de las cuestiones que comentó es que en la WWE iba a tener un nombre que a Vince McMahon le encantaba.

Menciona además que todavía no va a contar el porqué nunca se llamó así. Pero continuando con el mandamás, el luchador sí contó la ocasión en que le comunicó a su jefe que el personaje de Bubba Ray Dudley tenía que acabarse.

"Diré esto: tuve tres reuniones con Vince McMahon con solo nosotros dos, reuniones reales. Recuerdo que le dije: ‘ He acabado con Dudley . La versión de este personaje ya no funciona para mí. El primer día me dijiste lo que querías que hiciéramos (The Dudley Boyz), lo hicimos y nos pagaste muy generosamente‘.

"Recuerdo cuando me dijo: ‘Bubba queremos que trabajas con The New Day, que trabajes con The Usos, que trabajes con The Wyatt Family... Queremos que trabajes con cualquier equipo que te pongamos delante y que lo ayudes a llegar al siguiente nivel‘. Pero después de un año se estaba poniendo un poco... No me gustó la forma en que estaba pisoteando a los Dudleyz.

"Vince posee el nombre, puede hacer lo que quiera con los Dudleyz, pero yo no tengo por qué. Me acerqué a él y le dije que había acabado con eso. Que si quería que siguiera haciéndolo me iba a ir".