Caso George Floyd: Ronda Rousey pide una reforma al sistema policial

Son ya cinco noches de protestas en los Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd, en el más reciente caso de brutalidad policiaca motivada por prejuicios raciales. En cierta medida recuerdan a los vividos en Los Angeles en 1992 por la golpiza a Rodey King, pero la inmediatez de las redes sociales convirtieron al nuevo caso en uno de escala nacional.

Al respecto, primero se pronunció Roman Reigns, luego Nikki Bella envió su mensaje, y ahora les traemos lo que dijo Ronda Rousey vía su Twitter oficial:

#JusticeForGeorgeFloyd means more than just putting the men responsible for his murder in jail! Self regulation isn’t effective, internal affairs is a joke! We need to reform the systemic distinction within OUR police departments! https://t.co/uKGDVq99H2