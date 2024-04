Bully Ray, a favor de CM Punk en caso de Adam Page

La reconocida personalidad de la lucha libre profesional, y Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, ha vuelto a hablar acerca de lo que dijo CM Punk de Jack Perry, acusándolo de haberlo retado a los golpes tras bambalinas del PPV AEW All In 2023 en Londres, Inglaterra.

Y además, revelando que Perry ya había insultado a Tony Schiavone y a varios trabajadores tras bambalinas de AEW, incluyendo el doctor de la empresa, por haberle prohibido romper con un tubo el vidrio de un carro de alquiler.

► Bully Ray cree en CM Punk y no le cae bien «Jungle Boy» Jack Perry

Ray reveló que tuvo hace un tiempo un incidente con Perry en un show en Inglaterra, por lo que sabe que es un joven luchador muy irrespetuoso. Pues bien, ahora en uan reciente edición del programa Busted Open Radio de Sirius XM, Bully Ray habló de nuevo del tema, y dijo que está a favor de CM Punk. Pero, no solo en este caso, sino en el caso del problema del ex Campeón WWE con Adam Page.

Y este en este problema, según contó Punk, decidió salirse del libreto para atacarlo en una promo en televisión en vivo, pese a que minutos antes ambos habían dado formato a lo que iban a hacer y a decir en el ring. Estas fueron las interesantes palabras del también conocido como Bubba Ray:

«Ese tipo de cambio repentino puede realmente desconcertar a un luchador en tal situación. Estos chicos se sientan, planean su vocabulario para trabajar juntos su promo y… De repente, llegas al ring y uno decide desechar todo lo acordado. Eso se llama ser derecho y hacer negocios por sí mismo. Si todo ocurrió como Punk está explicando en la entrevista con Ariel, entonces sí, Hangman ha decidido ser derecho, atacar sin chambear a CM Punk, o cualquier luchador que haga eso ha decidido ser derecho.

«Ahora la mente de Punk está acelerada, porque el primer instinto es… ‘Este tipo me está atacando’. Si estuviera en los zapatos de Punk. ‘Atacar a alguien de forma derecha no solo se limita a lo físico en el ring. También puede ser verbal, con tu lenguaje. Al igual que John Cena, atacó a The Rock y lo criticó por tener el guion de sus promos escrito en su muñeca. Eso es atacar a alguien que no está en el guion. Eso es hacer negocios por cuenta propia. Y por eso The Rock se molestó tanto, porque fuiste a un lugar donde hay una regla no escrita de que los luchadores no vamos para atacar a sus colegas.

«Si Page, o cualquier otro, no quería planear nada de antemano o abordar problemas personales en privado, prefiriendo ir sin guion en el ring, está bien, pueden hacerlo. También hay otro ejemplo clásico de dos adversarios que lo hicieron de esa manera, todo en nombre del negocio.

«Antes del ángulo de la Invasión, Paul Heyman y Vince McMahon tuvieron una confrontación en el ring. Paul fue a Vince y le dijo, ‘¿Qué quieres que diga?’ y Vince le dijo a Paul Heyman básicamente: ‘Atacame derecho. Di lo que quieras. Sin guion. No me importa. No lo tomaré personalmente. Solo necesito que me vendas un boleto'».