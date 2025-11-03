Bryan Danielson predijo éxito de Jon Moxley en WWE

Jon Moxley tuvo una fantástica carrera como Dean Ambrose en la WWE. De hecho, es posible que un día entre al Salón de la Fama; quizá no por sí mismo (tampoco sería una locura) pero seguramente sí por haber formado parte de uno de los equipos más grandes de siempre como lo fue The Shield. También llegó a ser Campeón WWE.

► Daniel Bryan sobre Dean Ambrose

Pero antes de que nadie lo viera, Bryan Danielson, entonces Daniel Bryan, avisó a todos. Allá por 2012, le preguntaron al «Dragón Americano» sobre qué Superestrellas en desarrollo podrían tener un gran futuro en la compañía, a lo que él contestó señalando al futuro (hoy pasado) «Lunático»:

«Es difícil de saberlo, porque hay mucho talento en nuestro roster ahora mismo. Pero hay unos cuantos chicos que son geniales. Mi favorito es Dean Ambrose, quien tiene una gran personalidad y es bueno en el ring. Él no ha debutado en televisión todavía, pero cuando lo haga será una gran sorpresa para todo el mundo. Él tiene una gran personalidad que la gente puede valorar como odio o lo contrario, depende del rol al que se tenga que adaptar».

Cabe destacarse que Danielson ya conocía a Moxley antes de la WWE. Más allá de otras interacciones, habían luchado en tres ocasiones entre ellos en MPW Rise Up 2007 de Mad-Pro Wrestling, HWA Road To Destiny 2010 de Heartland Wrestling Association y DGUSA Way Of The Ronin de Dragon Gate USA.