Lilian García anuncia que se ha comprometido

Lilian García regresó inicialmente a la WWE como presentadora a tiempo completo para Monday Night RAW después de que Samantha Irvin dejara la compañía en octubre de 2024. En enero de 2025, García y Alicia Taylor —esta última previamente asignada a «WWE SmackDown»— intercambiaron marcas; no obstante, la primera renunció a su rol a tiempo completo en marzo pasado, aunque continúa como anunciadora invitada para eventos especiales como WWE x AAA Worlds Collide y Saturday Night’s Main Event, o cuando la WWE lo considere necesario.

► Lilian García pasó cuatro años soltera

La veterana comentarista de la WWE reveló, a través de su cuenta de Instagram este lunes, que ha dado un paso adelante en su vida amorosa, puesto que anunció que se encuentra comprometida tras casi cuatro años de soltería. Lilian Garcia les contó a sus fanáticos que se tomó su tiempo antes de hacer pública la relación, diciendo que quería asegurarse de que fuera real antes de exponerla abiertamente, aunque sin revelar el nombre de su prometido, aunque sí dejó una pista muy interesante.

“Como saben, estuve soltera casi cuatro años. Y les conté a principios de este año que estaba saliendo con alguien… y la cosa ha dado un paso más. ¡Estoy comprometida! ¡Estoy comprometida! ¿Qué? ¡Sí, estoy comprometida! ¡Estoy súper feliz!”.

“Me dio tiempo para sanar muchas heridas del pasado. Me dio tiempo para saber realmente qué quería en una relación. Así que ahora, en esta nueva relación, estoy inmensamente feliz”.

“Resulta que era luchador. ¿¡Qué!? Bueno… ya llegaremos a eso”.

“Ha sido maravilloso y estoy muy emocionada de compartirlo. Si estás soltero/a, no te rindas. Trabaja en ti mismo/a para que puedas quererte de verdad”.

La presentadora a tiempo parcial también firmó recientemente un nuevo contrato de dos años con la WWE, demostrando que está yéndole bien tanto profesional como personalmente. Ahora tiene un motivo más para celebrar.