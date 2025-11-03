Una de las rivalidades que más está dando de qué hablar desde que AAA pasó a ser una sucursal de WWE es la que protagonizan El Hijo de Dr. Wagner Jr. e Ethan Page.

Se midieron por primera vez durante Worlds Collide: Las Vegas, en una lucha a cuatro bandas donde el mexicano logró retener el Campeonato Latinoamericano AAA sin que Page fuese puesto de espaldas planas. Hecho que el canadiense se tomó como una afrenta, pues tras aquello, tiene al enmascarado entre ceja y ceja.

No obstante, fue este quien ejerció de retador en el único mano a mano por ahora que han conjuntado, por el Campeonato Norteamericano NXT del ex-AEW. Durante Halloween Havoc, el pasado mes, Page logró conservar su estatus de rudas maneras, mesa rota incluida, y prolongar un reinado iniciado en mayo.

► Revancha en México

Pero el pique no habría terminado. Ayer, en el estelar de la función por el Día de Muertos de AAA, Wagner venció a Hijo del Vikingo con el Campeonato Latinoamericano sobre la mesa, y como epílogo, Page apareció para atacarlo y decirle que luego de su victoria en suelo estadounidense, haría lo mismo en suelo mexicano, emplazándolo al evento Guerra de Titanes del próximo mes.

Page busca ser triple campeón, pues minutos atrás, durante esa misma velada vista anoche, se coronó Campeón de Parejas Mixtas AAA junto a Chelsea Green, acabando con la ostentación de Mr. Iguana y La Hiedra.

AAA Guerra de Titanes 2025 tendrá lugar el 20 de diciembre en la Arena Guadalajara, y por el momento, este Wagner vs. Page II supone la única lucha de su cartel.

Lucha por el Campeonato Latinoamericano de @luchalibreaaa en #GuerraDeTitanes 20 de diciembre en la Arena Guadalajara Boletos disponibles en taquillas de la Arena y en Superboletos. pic.twitter.com/o0DpC1kCx2 — Marisela Peña (@MPenaAAA) November 3, 2025