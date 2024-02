Bruce Prichard: «Jeff Hardy lo tenía todo pero…»

Ahora que tanto estamos hablando de Royal Rumble 2024 nos vamos a la edición de 2008, cuando las cosas en WWE eran muy distintas. Por ejemplo, todavía no había una batalla real femenil. La varonil fue ganada por John Cena, que entró en último lugar como una enorme sorpresa después de un tiempo lesionado. Entonces luchó también Ric Flair, que venció a MVP en un combate de rendición. O JBL, que hizo lo propio con Chris Jericho en una sin descalificación. Y Adam Copeland retuvo el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Rey Mysterio.

Aunque ahora nos ocupamos de la victoria de Randy Orton sobre Jeff Hardy en defensa del Campeonato WWE pues -en un reciente episodio de su pódcast Something To Wrestle With– Bruce Prichard recuerda que «The Charismatic Enigma» pudo haber salido del show como monarca máximo mientras revela de qué manera lo veía la empresa en cuanto al tremendo talento que tenía así como a los demonios que lo atormentaban. No ganó entonces pero, cabe mencionar, entre finales de ese año y en 2009 fue tres veces Campeón WWE.

Randy Orton (c) vs Jeff Hardy

► Esperar y ver

«Debes adoptar un enfoque de esperar y ver; de lo contrario, es mal negocio. Tienes aquí a un gran talento, un talento increíble que puede hacer cualquier cosa con una gran actitud y un enorme potencial, pero tiene sus demonios.»

► ¿Listo para la cima?

«La creencia general era que Jeff lo tenía todo. Jeff tenía el mundo en la palma de su mano y cada vez los demonios lo atrapaban. Es simplemente una persona maravillosa, cálida y amable, y quieres ayudarlo. Pero, en algún momento, debes ayudarte a ti mismo, y eso es lo que estaban esperando.»

► Royal Rumble 2008

«Habría sido genial poder coronar a un nuevo campeón ahí, pero prevaleció la sensatez y creo que fue la decisión correcta.»