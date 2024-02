Análisis y Predicciones – NXT VENGEANCE DAY 2024

Este domingo se llevará a cabo NXT Vengence Day 2024, el primer evento premium del nuevo año para NXT, y que contará con seis encuentros confirmados, incluyendo la lucha por el Campeonato NXT. Durante la tarde de este día podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para NXT VENGEANCE DAY 2024

Hoy, realizaremos un análisis previo de NXT Vengence Day 2024, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Sin descalificación: Dijak vs. Joe Gacy

Tras los eventos del último martes, la estipulación debe ayudar al desarrollo de este combate. Gacy vuelve a debutar con nuevo personaje, pero el poderío de Dijak debería imponerse, para finalmente lograr ganar un combate importante en NXT.

Predicción: Dijak.

► The Family vs. OTM

Con OTM acechando por el Campeonato de Parejas NXT, esta rivalidad ha tomado matices personales, con la presencia de Jaida Parker y Adriana Rizzo para apoyar a OTM y The Family, respectivamente. Si bien OTM podría ganar aquí para establecer una futura oportunidad titular para Lucien Price y Bronco Nima, esto podría tornarse en una lucha en la que las mujeres tomen un mayor protagonismo, inclinando la balanza para D’Angelo Family.

Predicción: The Family.

► Campeonato Norteamericano NXT: Oba Femi vs. Dragon Lee

Tal cual cazador acechando a su presa, Oba Femi encontró la oportunidad para conseguir el Campeonato Norteamericano NXT, derrotando a un maltrecho Dragon Lee, quien venía de defender con éxito su título ante Lexis King. Ahora veremos un combate más en igualdad de condiciones, pero ciertamente la presencia de Dragon Lee en NXT podría ser ya algo de corto plazo, y esta podría ser su despedida de la marca, para irse rumbo al elenco principal, donde ya ha combatido.

Predicción: Santos Escobar.

► Campeonato Femenil NXT: Lyra Valkyria vs. Roxanne Perez

Con Cora Jade fuera de la ecuación, este combate también luce difícil de predecir, ya que Lyra Valkyria pasó a tener de tres potenciales amenazas a solo dos. Sin embargo, hay varios factores a considerar aquí: El posible ascenso de Roxanne Perez a Raw o SmackDown tras su participación en el Royal Rumble, la presencia de Tatum Paxley que podría ser factor en este combate, y el acecho de Lola Vice, quien tiene su oportunidad titular pendiente, y ninguno de los tres escenarios le sería favorable a Roxanne, quien no debería permitirse otro reinado corto, aunque sí podría significarle el inicio de una rivalidad de alto perfil que le representaría un combate para el mes de abril próximo, que anticipamos podría ser su despedida.

Predicción: Lyra Valkyria.

► Campeonato NXT: Ilja Dragunov vs. Trick Williams

Trick Williams es la Superestrella con mayor apoyo en NXT en este momento, y trae ese impulso natural a este combate, a diferencia de su enfrentamiento previo. Con el drama entre Carmelo y Trick, y el cansancio que podría experimentar este último por su combate previo contra Bron Breakker y Baron Corbin (indistinto de su resultado), representan un mundo de ventaja para Dragunov, quien podrá seguir consolidando su reinado.

Predicción: Bayley.

