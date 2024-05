Bronson Reed y Chad Gable tras el título de Sami Zayn

Un complicado reto llegó para Sami Zayn en RAW, pues puso en juego el Campeonato Intercontinental ante Bronson Reed, un luchador que lleva mucho tiempo persiguiendo el título.

Reed ha estado en varios combates por este cetro, pero nunca ha podido conseguirlo, por lo que a punta de golpes inténtenlo diezmar a su rival.

Sin embargo, Sami resistió con todo cuando estaba a punto de llevarse el combate, Chad Gable apareció para atacar a Zayn, ocasionando que el duelo terminara.

Tras atacar a Sami, Brosn Reed planchó a Sami, pero también atacó a Gable que le costó el combate.

Bronson Reed DESTROYED Chad Gable for ruining his championship match

AS HE SHOULD#WWERaw pic.twitter.com/R9XptdMwQx

— Degenerate George (@DGen_Media) April 30, 2024