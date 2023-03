Bronson Reed da detalles de su contrato con la WWE

Bronson Reed hizo su retorno a la WWE durante el Monday Night Raw del 19 de diciembre de 2022. Había sido despedido de la compañía en agosto de 2021. Desde entonces, lo están construyendo como una nueva bestia. Todavía no ha tenido una gran rivalidad ni grandes victorias en Eventos Premium pero se mantiene invicto en televisión:

“No me veo perdiendo nunca un lunes por la noche. Por el momento, estoy invicto en Monday Night Raw. Obviamente, estaba en Elimination Chamber, pero se necesitaron tres hombres para sacarme de allí. No planeo perder con cualquiera que me pongan enfrente. Voy a demoler”.

> El contrato de Bronson Reed

Pero volvemos a cuando fue contratado nuevamente porque en una reciente entrevista en Main Event Radio el luchador da a conocer que un mes antes de realizar su primera aparición ya estaba bajo contrato con la compañía. No es una sorpresa pero sí es interesante, aunque el que fuera Campeón Norteamericano NXT no revela por cuanto tiempo firmó.

“No mucho, tal vez un mes más o menos“, dijo cuando se le preguntó cuánto tiempo había estado bajo contrato antes de regresar. “Tuve un poco de tiempo para mí solo para prepararme para el regreso. La agenda con WWE es de mucho trabajo, estás mucho de viaje, así que fue bueno tener un mes en casa. Ahora estoy de regreso en el ritmo de las cosas y de cara a la temporada de WrestleMania, voy a estar ocupado todos los fines de semana. Estoy muy feliz con eso“.

Veremos cómo le sigue yendo en los próximos meses y si en esta ocasión Bronson Reed sí que consigue triunfar verdaderamente en la WWE.

¿Te gusta lo que está haciendo Bronson Reed actualmente en WWE?