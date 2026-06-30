Brian Cage revela por qué eligió AEW sobre WWE y cómo logró un papel en la película de Steven Spielberg

Brian Cage es uno de los luchadores con el físico más imponente de toda la lucha libre profesional, y a sus 42 años insiste en que jamás se ha sentido tan bien como ahora. En una extensa plática con Chris Van Vliet, el estrella de AEW habló sobre su condición física, su aparición en la más reciente película de Steven Spielberg, y por qué eligió quedarse en la empresa de Tony Khan en lugar de firmar con WWE.

► «Me siento mejor ahora que en mis 30»

Cage lleva meses entrenando con una intensidad que, según él, no había tenido en años. A su rutina habitual en el gimnasio sumó sesiones de MMA y jiu-jitsu, y el resultado se nota tanto en su aspecto como en cómo se siente por dentro:

“No es sólo cómo me veo físicamente, es cómo me siento. Intentaba decírselo a todos: después de todos estos años de lucha libre, con mi edad y todo lo demás, debería estar desgastándome, y me siento de maravilla. La cantidad de entrenamiento de lucha libre, el gimnasio, MMA y jiu-jitsu… todo el tiempo me siento genial. Después de muchísimas sesiones de piernas intentando reconstruirlas, ni una sola vez salí pensando ‘ay, esto duele’. Todo se siente perfecto. Creo que esto es lo mejor que me he sentido en mi vida. Me siento mejor ahora de lo que me sentía en mis 30. Está loco”.

► Su participación en la película de Steven Spielberg

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Cage reveló cómo consiguió un papel en la película Disclosure Day, del director Steven Spielberg. El intermediario fue Chavo Guerrero.

«Chavo es como el enlace para la lucha libre en Hollywood. Así que me contactó para un programa de televisión, pero no se concretó. Bueno, iba a suceder, pero se pospuso. Y luego dijo: ‘Oye, creo que encajarías muy bien para otro papel. Contacta a este tipo y dale todo lo que te pida’. Mandé un correo, mandé lo que pidió; una situación típica de audición, donde después de unas semanas no recibes noticias. Un día estaba en el gimnasio y de repente recibo un correo que dice: ‘Oye, acabo de ver todo con el director. Le encantas, le gusta tu aspecto, tu personalidad, tu carisma y todo lo que haces. Dice que eres exactamente perfecto y exactamente lo que quiere’. Un gran correo para recibir. Y dice: ‘Llámame de inmediato’. Así que lo llamé, aunque ni siquiera sabía cuál era el proyecto».

— ¿No sabías quién era el director?

«Nada. Pero me dijeron: ‘Le encantaste a Steven, te quiere en el set, bla, bla, bla’. Sigue diciendo ‘Steven’, y yo le pregunté: ‘¿Quién es Steven?’ Y dice: ‘Oh, el director, Steven Spielberg’. Y yo: ‘Espera, ¿qué?’ ¿Steven Spielberg está viendo mis cosas y me quiere en su película? Digo, esto es increíble».

Spielberg también le pidió a Cage que eligiera a otro luchador grande para acompañarlo en la producción, y así fue como su compañero de equipo Lance Archer también consiguió un papel en la cinta.

► Eligió AEW sobre WWE por seguridad laboral

En 2024, Cage renovó su contrato con AEW aunque WWE también mostraba interés en él. Explicó con detalle cuáles fueron los factores que inclinaron la balanza:

«Después de sopesar opciones, todos los pros y contras, muchas cosas de AEW parecían más seguras, por así decirlo. Es bastante difícil tener cierto tipo de estabilidad en este negocio, pero pienso: ‘Llevo un tiempo aquí; en WWE despiden a cualquiera sin más’. Muchas de las ventajas, como los viajes, son mucho más fáciles. En AEW, Tony Khan paga todos los viajes, es decir, hotel, transporte terrestre y avión, mientras que WWE solo paga el avión. Somos contratistas independientes de verdad, así que puedo hacer cualquier otra cosa fuera de AEW, lo cual también es un plus. Además, no tengo miedo de que me despidan si me quedo demasiado tiempo. Cuanto más tiempo pueda quedarme, mejor para tener longevidad».

También recordó que cuando estuvo en FCW, la empresa de desarrollo de WWE en 2008 y 2009, luchando como Kris Logan, el día que lo despidieron pensaba que lo iban a llamar para subir a Raw, por lo que el anuncio lo tomó completamente por sorpresa.

«Pensé que me estaban llamando para subir a Raw. Todo el mundo lo pensaba. Me quedé tan atónito cuando recibí la llamada. Creí que me llamaban para la televisión, y me dicen: ‘Hemos llegado a un acuerdo para tu despido’. Y yo: ‘¿Cómo? ¿Has llamado a la persona correcta?’ Pero bueno, dejé mi etapa allí y no tengo nada malo que decir al respecto, pero ya sabes, ha sido un tira y afloja, y está el ‘qué hubiera pasado’ y el momento de WrestleMania que todo fan tiene. Pero al mismo tiempo, siento que es un bonito logro haber tenido tanto éxito como lo he tenido, tener la casa, tener los coches, tener la vida que he tenido, vivir la carrera que he vivido, sin haber tenido nunca el respaldo de WWE, y siento que eso ha sido como un pequeño plus, algo que es bastante difícil de conseguir».

En cuanto a sus objetivos en AEW, Cage no ocultó su ambición: quiere hacer más luchas individuales, participar en el Continental Classic de fin de año y, desde luego, algún día conquistar el Campeonato Mundial AEW. También señaló que siente que tiene mucho terreno por recorrer en la empresa, especialmente en su faceta como luchador en solitario, comparado con lo que logró en sus etapas en Lucha Underground e Impact.