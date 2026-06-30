Big Bill saldrá de AEW y va camino a WWE junto a Enzo Amore

Luego de meses de rumores, se ha podido confirmar: Big Bill, más conocido como Big Cass, no seguirá a AEW. Y regresará muy pronto a WWE.

► Todo está listo para la reunión de Enzo Amore y Big Cass en WWE

En mayo pasado, luego de que se reportara que Enzo Amore había estado de visita en WWE, especialmente en Orlando, Florida, para saludar a amigos e incluso para entrenar en el WWE Performance Center, se empezó a rumorar con su regreso a WWE.

De hecho, rápidamente se supo que Triple H quería traerlo de regreso tras más de 7 años, y que no vendría solo, pues su gran amigo y compañero de equipo, Big Cass, quien ha luchado como Big Bill en AEW y ROH, estaría retornando.

Pues bien, en una gran actualización del caso, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha revelado que Big Bill ya informó a Tony Khan y AEW que no renovará contrato con la empresa. Este es el reporte:

«Fightful Select ha confirmado que su contrato vence durante la próxima semana. Además, Bill notificó oficialmente a AEW que dejará la empresa.

«Big Bill está listo para regresar a WWE, donde compitió durante varios años bajo el nombre de Big Cass.

«Además, los planes contemplan que Enzo Amore firme con la empresa, aunque hasta mediados de junio todavía no había firmado oficialmente un contrato».

Según el reporte de Fightful Select, en WWE querían esperar totalmente a que Big Bill estuviera como agente libre y que el plan era reunir a Big Cass y Enzo Amore en WWE.

De hecho, se ha hablado mucho de que WWE y Triple H estaban buscando reorganizar la división por equipos de WWE en el elenco principal; sin embargo, a finales de mayo, Dave Meltzer reveló que el plan de WWE era que Enzo Amore, y eventualmente Big Cass, regresaran a NXT, así que ya veremos qué ocurrirá finalmente.