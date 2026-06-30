NJPW: Calendario de encuentros G1 Climax 36

New Japan Pro Wrestling dio a conocer el Calendario de encuentros para su magno torneo anual individual para pesos completos, G1 Climax 36.
► Calendario «G1 Climax 36»
La competencia dará inicio el 11 de julio en la NOW Arena, Hoffman Estates, Illinois, Estados Unidos, siendo la primera ocasión en 36 años que se da este hecho. La jornada conclusiva será el 16 de agosto en el Ryogoku Kokugikan. El torneo contará con 19 jornadas de competencia.
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NJPW: Los últimos cuatro lugares G1 Climax 36 se definirán en una eliminatoria
Grupo A:
– KONOSUKE TAKESHITA
– Hirooki Goto
– Oleg Boltin
– Yota Tsuji
– Shingo Takagi
– Jake Lee
– SANADA
– Great-O-Khan
– Yuto-Ice
– Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.)
Grupo B:
– Shota Umino
– Yuya Uemura
– Drilla Moloney
– Zack Sabre Jr.
– Callum Newman
– Ren Narita
– Gabe Kidd
– HENARE
– Aaron Wolf
– Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.)
NJPW, 11.07.2026
NOW Arena, Hoffman Estates, Illinois, USA
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Yota Tsuji
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Yuto-Ice vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Oleg Boltin
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Zack Sabre Jr.
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Callum Newman
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Ren Narita
NJPW, 18.07.2026
Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Yota Tsuji
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Yuto-Ice
– G1 Climax – Grupo A: Great-O-Khan vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Shingo Takagi
– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. Gabe Kidd
NJPW, 19.07.2026
Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Aaron Wolf
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Zack Sabre Jr.
– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Callum Newman vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Sieger de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Gabe Kidd
NJPW, 21.07.2026
Sendai Sun Plaza Hall
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Yuto-Ice
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Shingo Takagi
– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Sieger de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Great-O-Khan
NJPW, 22.07.2026
Aore Nagaoka
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Drilla Moloney
– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Callum Newman
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. HENARE
NJPW, 25.07.2026
EBARA WAVE ARENA Ota (Ota City General Gymnasium)
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Oleg Boltin
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Shingo Takagi
– G1 Climax – Grupo A: Jake Lee vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Yuto-Ice
NJPW, 26.07.2026
EBARA WAVE ARENA Ota (Ota City General Gymnasium)
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Yuya Uemura
– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. Callum Newman
– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: HENARE vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Aaron Wolf
NJPW, 29.07.2026
Yamato University Yamato Arena
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Shingo Takagi
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Yuto-Ice
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. SANADA
NJPW, 31.07.2026
Takamatsu City General Gymnasium #1
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Aaron Wolf
– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Callum Newman vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Drilla Moloney
NJPW, 01.08.2026
Hiroshima Sun Plaza Hall
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. KONOSUKE TAKESHITA
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Yuto-Ice vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Yota Tsuji
NJPW, 02.08.2026
Fukuoka International Center
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Callum Newman
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: HENARE vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. Drilla Moloney
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Zack Sabre Jr.
NJPW, 06.08.2026
Tokyo Korakuen Hall
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. Shingo Takagi
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Yota Tsuji
– G1 Climax – Grupo A: Jake Lee vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Yuto-Ice vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Hirooki Goto
NJPW, 08.08.2026
Yokohama Budokan
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. Zack Sabre Jr.
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Callum Newman
NJPW, 09.08.2026
G Messe Gunma
– G1 Climax – Grupo A: KONOSUKE TAKESHITA vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Oleg Boltin
– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi vs. Yuto-Ice
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. Jake Lee
NJPW, 11.08.2026
Nissho Highway Arena (Saorina)
– G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura vs. Gabe Kidd
– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. Callum Newman
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Shota Umino
NJPW, 12.08.2026
Act City Hamamatsu
– G1 Climax – Grupo A: Hirooki Goto vs. Yuto-Ice
– G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin vs. Great-O-Khan
– G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji vs. Jake Lee
– G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi vs. SANADA
– G1 Climax – Grupo A: Ganador de El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa (07.06.) vs. KONOSUKE TAKESHITA
NJPW, 13.08.2026
Tokyo Korakuen Hall
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino vs. Drilla Moloney
– G1 Climax – Grupo B: Callum Newman vs. HENARE
– G1 Climax – Grupo B: Gabe Kidd vs. Ren Narita
– G1 Climax – Grupo B: Aaron Wolf vs. Zack Sabre Jr.
– G1 Climax – Grupo B: Ganador de OSKAR vs. Yujiro Takahashi (07.06.) vs. Yuya Uemura
NJPW, 15.08.2026
Tokyo Ryogoku Kokugikan
– G1 Climax – Semifinal:
– G1 Climax – Semifinal:
NJPW, 16.08.2026
Tokyo Ryogoku Kokugikan
– G1 Climax – Final: