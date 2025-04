Bret Hart: «Hoy, los luchadores son actores que pretenden luchar»

No es un secreto que el icónico Bret «The Hitman» Hart no es el mayor fanático de la lucha libre profesional de 2025. No hace mucho, le preguntaban por un luchador actual que le gusta y hablaba de Rey Mysterio, de quien también decía que está a su altura.

► Los luchadores hoy en día

Una opinión la del miembro del Salón de la Fama de la WWE que queda todavía más en claro cuando atendemos a sus recientes declaraciones en una entrevista en The Ariel Helwani Show with Ariel Helwani:

«Trato de hacerlo. Trato de ver los pay-per-views. Encuentro que, en muchos luchadores —y no voy a dar nombres—, son más actores fingiendo ser luchadores hoy en día que luchadores reales. Extraño la rudeza de los personajes. Tipos como Curt Hennig, yo mismo, Dynamite Kid. Toda esa era de luchadores que ingresaron al negocio a finales de los 70 y principios de los 80. Veníamos de la generación de Harley Race y Terry Funk, tratando de copiarlos o imitarlos. Por eso creo que los 90 fueron la mejor era de la lucha libre. Cuando veo algo de esa lucha de los 90, era realmente buena. Siento que la lucha actual se centra más en las promos y en el personaje en televisión, y no tanto en la calidad del trabajo en el ring. Me gustan los luchadores que mantienen un poco más ese enfoque en el desempeño en el ring. Roman Reigns es alguien que se esfuerza mucho por ganarse el respeto de mi generación y ser más realista, más creíble, menos actor. Especialmente en AEW, siento que la mayoría son actores tratando de fingir que son luchadores, y deberían dedicarse más a la lucha real y dejar de actuar tanto».