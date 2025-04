La ex luchadora Kelly Kelly comenzó su carrera como Superestrella WWE en 2006 en la marca ECW. Su primer combate fue uno mixto de tercias donde se juntó a Mike Knox y Test contra Torrie Wilson, The Sandman y Tommy Dreamer.

ECW August 22, 2006 – Kelly Kelly, Mike Knox and Test vs The Sandman, Tommy Dreamer and Torrie Wilson. pic.twitter.com/0mNlaQcRNj

En aquella época, pasó un tiempo acompañando a Knox y este estaba en una rivalidad con Sandman. Una historia con la cual ella vivió algunos momentos difíciles, como explicaba recientemente en Fast Break de Byron Scott:

«Cuando Sandman me golpeó con el palo de kendo en la cabeza fue terrible. Lo ensayamos. Él me decía: ‘Oh, Kelly, va a ser muy fácil’, y me da un pequeño toque (con el bastón). ‘Oh, está bien.’ Pero luego lo vi levantar ese bastón hacia atrás y pensé: ‘Oh, Dios mío.’ Cuando sucedió… recuerdo caer al suelo y ver estrellas. ‘¿Qué acaba de pasar?’

Voy a la parte de atrás y me tienen en una camilla. Abro los ojos y Vince está parado sobre mí. ‘Kelly, ¿estás bien?’ Todos los chicos, los que eran como hermanos o figuras paternas para mí, quienes me guiaban, me dijeron: ‘Cuando te golpeen con ese bastón y regreses, no dejes que te vean llorar. No llores.’ Tenía eso en la cabeza. Vince me pregunta: ‘¿Estás bien?’ ‘Estoy bien. Sí.’

Todos estaban ahí. Había una fila de personas esperando ver qué iba a hacer. Me bajo de la camilla y todos me preguntan: ‘¿Estás bien?’ ‘Sí, estoy genial.’ Entro al vestuario y me pongo a llorar, llamando a mis padres: ‘No sé cómo hacer esto.’ La semana siguiente, ya estaba ahí afuera haciéndolo de nuevo».