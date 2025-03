Hace unos meses, Mick Foley pidió que WWE indujera al Salón de la Fama WWE su recordada y legendaria lucha en jaula ante The Undertaker, en donde El Hombre Muerto venció a su personaje de Mankind, pero lo que más se recuerda es cómo Mick Foley protagonizó algunos momentos extremos en el combate, como ser lanzado desde lo alto de la jaula sobre la mesa de comentaristas en español, o el ser lanzado desde lo alto de la jaula hacia el ring.

Y Triple H, The Rock y WWE le tomaron la idea a Foley. Solo que no con este combate de King of the Ring 1998. Sino con otro gran combate clásico que los fans recuerdan. La lucha de rendición y súper libre en donde Bret Hart venció a Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 13.

Así lo anunció el día de hoy WWE durante la más reciente edición de SmackDown, realizada esta tarde desde Londres, Inglaterra. Allí, Joe Tessitore anunció que este combate, realizado el domingo 23 de marzo de 1997 desde el Rosemont Horizon en Chicago, Rosemont – Illinois, y en donde Hart venció a Austin luego de que el réferi especial invitado, el gran Ken Shamrock, tomara la decisión al ver en tan mal estado a «Stone Cold».

Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter le dio 5 estrellas a esta lucha, que duró 22 minutos y 05 segundos. Este es un interesante resumen del combate, el cual el pasado 23 de marzo, cumplió 28 años de realizado:

28 years ago today, Stone Cold Steve Austin and Bret Hart had a classic at WrestleMania 13 pic.twitter.com/FRJMwXo0rS

— Fightful Wrestling (@Fightful) March 23, 2025