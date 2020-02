El viernes de la semana pasada, Hulk Hogan apareció vía satélite en SmackDown para dar su opinión acerca de combate The Fiend vs Goldberg por el Campeonato Universal en Super ShowDown 2020. El miembro del Salón de la Fama quiso advertir al demonio de lo que puede pasar cuando se encuentre en el encordado con una bestia como su oponente, a quien él conoce bien. El campeón no iba a quedarse callado ante una amenaza velada y quiso lanzar una propia. No a su rival, sino al mismo «Hulkster», que prefirió poner fin a la conversación antes de que fuera a más.

► Bray Wyatt parodia a la nWo: ahora en WWE Shop

Durante el segmento que ambos compartieron vimos cómo Bray Wyatt entró haciendo una parodia de los anuncios de la nWo.

No sabemos a dónde puede ir este asunto. Es improbable, por no decir imposible, que los lleve a los dos a enfrentarse en una lucha. No obstante, de momento continúa hacia delante. Aunque lo hace más bien por el interés de WWE en su billetera que por otra cosa.

Como vemos a continuación, la empresa ha lanzado una camiseta del campeón parodiando a la facción:

Ahora sería interesante que Hogan lanzara una camiseta parodiando a The Fiend. Pero entendemos que si se fue de la conversación para que la cosa no fuera a más no va a hacerlo. No querrá ser atacado por el demonio en su siguiente aparición en la compañía.

Por otro lado, él sigue hablando de que podría volver a los encordados. Pero volvemos a decir lo mismo de antes. Aunque también se está hablando de cuándo podría aparecer nuevamente en la Gran W.

El año pasado estuvo en el magno evento y este podría hacer lo mismo. ¿Imaginan que provoca que The Fiend pierda el Campeonato WWE?