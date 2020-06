La Superestrella WWE y actual Campeón Universal WWE, Braun Strowman, estaba pactado para aparecer anoche en el más reciente episodio de WWE Backstage en FOX Sports 1, sin embargo, a última hora fue sacado del show. La noticia se dio a través de la cuenta oficial de WWE en FOX en Twitter, tan solo minutos antes del show.

► Braun Strowman no estuvo en WWE Backstage

No se dijo el motivo por el cual el Campeón Universal no iba a estar en el show, aunque se dejó claro que la invitación para que aparezca en el mismo en cualquier momento futuro está totalmente abierta. De momento no sabemos qué ocurrirá, pero lo que sí está claro es que Strowman estaba en el WWE Performance Center en Orlando, Florida, en donde se llevó a cabo un testeo máximo de COVID-19 durante las grabaciones de WWE SmackDown.

¿Habrá dado positivo el campeón? No hay que ser tan extremistas y tal vez sí más optimistas y pensar que tal vez solamente Strowman no pudo tener una buena señal de Internet para conectarse vía Zoom. O bueno, otro motivo podría ser que tuvieron que volver a grabar algún segmento para el SmackDown de este viernes en el que estaba involucrado Strowman.

Aunque a decir verdad, ni falta hizo, dado que CM Punk y Bret Hart brindaron momentos agradables en el desarrollo del programa. Esperemos que no sea una situación mayor y que si es relevante, obtengamos pronto una actualización del motivo de la ausencia en este show tan importante de FOX Sports 1.