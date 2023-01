Brandon Moreno y su objetivo en UFC 283

Brandon Moreno está ligeramente preocupado por si Deiveson Figueiredo llega al peso.

El campeón interino de peso mosca Moreno (20-6-2 MMA, 8-3-2 UFC) tratará de unificar los cinturones contra el actual campeón Figueiredo en la UFC 283 co-evento estelar del sábado en el Jeunesse Arena en Río de Janeiro. El cartel principal se emite en pago por evento tras las preliminares en ABC y las preliminares tempranas en ESPN+.

Aunque Figueiredo (21-2-1 MMA, 10-2-1 UFC) solo se ha perdido el peso una vez en febrero de 2020 contra Joseph Benavidez, lo que lo hizo inelegible para ganar el título vacante, Moreno recuerda lo grande que Figueiredo se veía cuando se enfrentaron en julio después de que capturó el título interino con un TKO de Kai Kara-France.

“Creo que su peso es siempre una pregunta“, dijo Moreno a los periodistas, incluyendo MMA Junkie el miércoles en el día de los medios UFC 283. “Pero dejé de tener cuidado al respecto porque al menos contra mí, él siempre hizo peso antes. Así que no lo sé. Intento no pensar en ello. Cuando luché contra Kai Kara-France, parecía enorme. Era enorme. Pero el pasado noviembre, cuando vine aquí con (Figueiredo), parecía mejor. No sé. No le presto demasiada atención“.

Su antiguo rival, Alexandre Pantoja, pesará como reserva, pero Moreno sólo está concentrado en pelear con Figueiredo. Sin embargo, si Figueiredo tiene un percance en la báscula, al menos Moreno garantiza que competirá por el título el sábado.

“Estoy seguro de que voy a pelear el sábado, al cien por cien”, dijo Moreno. “Me da igual. Mi objetivo: estoy hablando de historia e importancia. Quiero terminar esto con Figueiredo – terminar esto con Figueiredo el sábado y luego empezar a ver Pantoja, (Matheus) Nicolau, Manel Kape y todos los demás nombres.”