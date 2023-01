Will Ospreay ama las promos de Jon Moxley en AEW

Will Ospreay compartió dos veces el encordado con Jon Moxley. La primera vez fue el 16 de abril de 2022 en el evento NJPW Windy City Riot; “MOX” salió victorioso en un mano a mano. La segunda fue el 14 de mayo en NJPW Capital Collision; Juice Robinson los venció a ellos y a Hiroshi Tanahashi en una lucha de cuatro por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo. Pero ahora no hablamos de combates sino de promos, algo en lo que podemos considerar a Moxley como uno de los mejores del mundo.

► Will Ospreay alaba a Jon Moxley

Y de hecho al “Aerial Assassin” le encanta su trabajo en el micrófono, como señala en The Sessions with Renee Paquette.

“[Moxley] hizo algo en el que habla de que hace promos y, a veces, está despierto por la noche y se pasea hablando de promos. Quiero obtener ese superpoder. Empecé a entender quién soy como persona cuando se trata de a la lucha libre, pero no soy muy bueno armando oraciones. Realmente nunca he sido bueno en eso, creo que es donde siempre he fallado en ese lado de lo que es la lucha libre profesional.

“Estoy empezando a ser un poco mejor en eso, pero me encanta cómo Jon arma las promos. Esa en la que dijo: ‘Es hora de ser una leyenda’, fue después de que sucediera la mi*rda de AEW [All Out]. Me senté allí y fue como: ‘Ese es tu chico’. ¿Cómo es que, en toda esta mi*rda, toda esta mi*rda caliente y humeante, has vuelto a reunir a las j*didas tropas? Esa es una mi*rda de superhéroe loco”.

¿Estáis de acuerdo con Will Ospreay?