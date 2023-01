MJF insultó a Freddie Prinze Jr. durante el último episodio de Dynamite cuando este estaba sentado en primera fila y ahora el actor de Hollywood le contesta. Para contextualizar antes de conocer la respuesta, el Campeón Mundial AEW le llamo “gilip*llas Scooby Dooby”. También dijo que nunca vio ‘She’s All That’ (‘Ella es así’ en Latinoamérica; ‘Alguien como tú’, en España), una de sus películas más famosas. Posteriormente, en su Wrestling With Freddie, el que también fuera guionista de la WWE dedicó unas palabras al joven luchador.

MJF so damn good on the mic. Freddie Prinze Jr caught a stray #AEW @thekiaforum pic.twitter.com/yXEH6WxJgC — Rudio_1 (@Rudio_1) January 12, 2023

► Freddie Prinze Jr. contesta a MJF

“Sí y no (dijo cuando le preguntaron si sabía que lo abordarían en televisión). El tipo que habló mal de mí [MJF] fue la razón por la que nos sentamos en la primera fila. Lo tomo como ir a un club de comedia. Te sientas en el frente, esperas alguna interacción. Es un lugar seguro para eso y estás ahí para aceptarlo. Si no puedes aceptarlo, no te sientes ahí. Pensé que él podría hacer algo porque él y yo tenemos una mejor relación desde el primer show al que fui en Los Ángeles. Diré esto, sabía que se avecinaba algo porque me envió un mensaje de texto antes del show: ‘¿Mac [Macaulay Culkin] lo logrará?’ ‘No, va a ir a Disney’. ‘OK, está bien.’ La única razón por la que preguntó, y yo lo sabía, fue porque iba a hacer algo. Yo estaba como: ‘Tiene algunas cosas sobre mí, me va a atacar con algo’. No sabía que el Dr. Ken iba a estar allí. Tan pronto como estuvo de pie, pensé: ‘Lo va a hacer'”.

