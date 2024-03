Brandon Graham (NFL) expresa su fanatismo por WWE

Brandon Graham es un jugador de football que se desempeña como como linebacker defensivo para los Philadelphia Eagles de la NFL. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2010 por el mismo equipo que lleva 14 temporadas durante las cuales ha tenido una exitosa carrera en la liga, incluyendo participaciones en el Pro Bowl y siendo parte del equipo de los Eagles que ganaron la Super Bowl LII en 2017.

► Brandon Graham, fan de la WWE

En principio, nada tiene que ver con la lucha libre profesional más allá de haber sido un fanático durante la Attitude Era. Y de aquella época aún guarda el recuerdo de algunos luchadores favoritos que tenía, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en Gabby AF.

«Sabes que tengo que decir a Stone Cold, definitivamente podías verme con un montón de sodas y agitándolas y haciendo el baile y haciendo todo eso. Luego, tenía a X-Pac, estábamos haciendo su baile y cosas así. Kane, Undertaker, me encantaban… The Rock por supuesto… solo amando todas las peleas principales, las peleas de lucha libre principales. Me encantan las historias que siempre retrataban. Es entretenido y era entretenido porque solíamos hablar de eso en el autobús todos los días cuando estaba en la secundaria.»

Graham también estaría dispuesto a entrar al ring:

«Hey, nunca se sabe. Nadie me lo ha sugerido antes. Pero, sí, ¿quién sabe? Definitivamente quiero trabajar en mis abdominales, eso sería lo primero. Dame unos abdominales, intentar lucir bien, asegurarme de que el físico esté en forma.»

Menciona además la posibilidad de hacer equipo con Jason Kelce, también de los Eagles, a quien The Miz animó en alguna ocasión a que se uniera a la WWE y a quien Seth Rollins invitó a WrestleMania 40, como también hizo con su hermano, Travis Kelce, ganador de la Super Bowl LVIII en 2024.

